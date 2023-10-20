Пресс-службу Минобороны Украины возглавил писатель-фантаст
Илларион Павлюк назначен на место уволенной в сентябре Анны Маляр
20 октября 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Klymenko Time
Новым начальником пресс-службы Минобороны Украины стал писатель и офицер ВСУ Илларион Павлюк.
Как пишет "Газета.ру", он назначен на место уволенной в сентябре Анны Маляр.
"Принимаю новую должность. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность", – написал Павлюк в соцсети.
Ранее писатель служил в Главном управлении разведки.
Напомним, в сентябре на Украине сменился министр обороны – кресло Алексея Резникова занял руководитель фонда Госимущества Рустем Умеров.
08:49:59 20-10-2023
фантаст ---- наверное хотят сообщать о фантастических успехах
08:58:55 20-10-2023
Гость (08:49:59 20-10-2023) фантаст ---- наверное хотят сообщать о фантастических успеха... Он хотябы офицер, наш просто фантаст , да и не писатель. Так что смешного мало
09:27:55 20-10-2023
Гость (08:58:55 20-10-2023) Он хотябы офицер, наш просто фантаст , да и не писатель. Так... Да все логично, когда президентом становится профессиональный комик, на пресс-службе должен быть профессиональный фантаст. Жизнь этой страны все равно зависит не от них
09:45:43 20-10-2023
Гость (09:27:55 20-10-2023) Гость (08:58:55 20-10-2023) Он хотябы офицер, наш прос... Так же как и жизнь нашей от нас, это у вас тоже вызывает улыбку?
10:08:14 20-10-2023
Гость (09:45:43 20-10-2023) Так же как и жизнь нашей от нас, это у вас тоже вызывает улы... Не от нас, но от нашей власти. Не утверждая, что это хорошо, но что зависит, это стопудовый факт. А у них от их власти ничего не зависит, был бы у них президентом стул, было бы также. Если не лучше, гегемону было бы трудней через стул им свои интересы продавливать
08:58:57 20-10-2023
фантазер.. ты меня называла...
09:36:34 20-10-2023
на барбоса похож. не находите ? радостный такой
10:12:55 20-10-2023
Гость (09:36:34 20-10-2023) на барбоса похож. не находите ? радостный такой ... У них марихуана легализована. В июне закон принимали. Наверное специально перед наступлением
10:12:16 20-10-2023
Дык и что? Вспомни Сердюкова - мебельщика!!!
10:15:44 20-10-2023
Гость (10:12:16 20-10-2023) Дык и что? Вспомни Сердюкова - мебельщика!!!... мебельщика!!! --- фантаст несравнимо круче, на их прессе фантаст и нужен. Они там были, но этот проффи
10:22:01 20-10-2023
Вы лучше про Конашенку расскажите, про его боевые подвиги. За какие победы генерал-летенанта заслужил ?
10:31:47 20-10-2023
Арестович - украинский политический деятель, блогер, политический и военный обозреватель-хорошо читает фантастические романы на ютуби.Заслушаешься.
10:40:21 20-10-2023
Гость (10:31:47 20-10-2023) Арестович - украинский политический деятель, блогер, политич... Намекают, что в марте может сменить Зеленского
10:46:48 20-10-2023
Гость (10:40:21 20-10-2023) Намекают, что в марте может сменить Зеленского... Сомнительно ...)