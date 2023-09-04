Новый глава ведомства ранее не имел отношения к военному делу

04 сентября 2023, 12:25, ИА Амител

Фото: сайт "Голоса"

На Украине объявлено о замене министра обороны – вместо Алексея Резникова этот пост займет руководитель фонда госимущества Рустем Умеров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. За решение уже проголосовал парламент страны.

По словам Зеленского, Резников прошел более 550 дней боевых действий, но теперь "министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом".

Немецкое издание Die Welt напоминает, что Резникова назначили министром в ноябре 2021 года. "Он внес свой вклад в поступление на Украину многомиллиардной западной военной помощи. Однако в отношении его ведомства были выдвинуты обвинения в коррупции. Резников отвергал их как клевету", – говорится в публикации.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов считает, что отставка Резникова связана с провалом украинского контрнаступления, сообщает РИА Новости. "Умерова я совершенно не знаю. Но точно знаю, в каком состоянии сейчас находится вся система обороны на территории бывшей Украины. В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого "контрнаступа" не достигаются ими. Это ярко выражается в недовольстве западных хозяев всей командой Зеленского", – приводит агентство слова политика.

Известно, что Умеров – выходец из семьи крымских татар, родился 19 апреля 1982 года в городе Булунгур Самаркандской области Узбекистана, как пишут украинские СМИ. Через некоторое время после его рождения семья переехала в крымский город Алушта.

Именно там Умеров окончил Крымскую школу-интернат для одаренных детей. Затем стал стипендиатом американской "Программы обмена будущих лидеров" (FLEX). По окончании Национальной академии управления получил степень бакалавра экономики и магистра финансов.

В 2004-2010 годах работал в телекоммуникационной компании lifecell на различных руководящих должностях. А в 2013-м организовал инвестиционную компанию ASTEM, занимавшуюся управлением инвестиций в области связи, IT-технологий, а также инфраструктуры. При компании был учрежден благотворительный образовательный фонд ASTEM Foundation. Судя по всему, активную помощь в деятельности ему оказывал одиозный лидер некоторых крымскотатарских структур Мустафа Джемилев, советником которого был Умеров.

7 сентября 2022 года возглавил украинский Фонд государственного имущества. В августе 2019-го стал депутатом Верховной рады от фракции "Голос", получил должность секретаря комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

За время работы в парламенте возглавлял Временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи. Являлся сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа", был участником украинской делегации на переговорах с Россией весной 2022-го.

Имеет украинский орден "За заслуги" III степени, которым был награжден в 2021 году.

В одном из недавних телевизионных интервью заявлял, что якобы уже с 2014 года вынашивал план "возвращения Крыма" в состав Украины.

Как сообщает Telegram-канал "Образ будущего", Умеров – один из акционеров турецкой компании Turkcell. Также акционером компании является Александр Мамут – друг и партнер Романа Абрамовича, который, напомним, был посредником при организации российско-украинских переговоров 2022 года. "Турки пристраиваются к пульту управления министерством обороны Украины. Новый министр обороны Украины будет лоббировать "Байрактар", или это контуры новой большой сделки, в которой Стамбул ключевой игрок?" – задается вопросом автор канала.

Telegram-канал "Это еще не конец" полагает, что Умеров является "человеком Эрдогана".

"Прямо накануне приезда Эрдогана в Сочи. Умеров работал топ-менеджером украинского оператора lifecell, которым владеет турецкий Turkcell, близкий к семье Эрдогана", – утверждает телеграм-канал.

Автор телеграм-канала "Старая площадь" рассуждает о причинах отстранения прежнего главы военного ведомства. "Отставка министра обороны Украины Резникова была предрешена в тот момент, когда свое место покинул его британский коллега Бен Уоллес", – утверждает он.

По его словам, с лета 2021-го работу минобороны Украины курировали британские военные, а украинский МИД – британские дипломаты. "Именно премьер-министр Борис Джонсон в свое время ориентировал Владимира Зеленского на обострение отношений с Москвой, именно он обещал всемерную поддержку в случае начала конфликта, и даже нельзя сказать, что обманул", – говорится в публикации.

Автор материала утверждает, что "Великобритания стала главным украинским лоббистом, как в Европе, так и за океаном". При этом уже с первых дней военного конфликта "британские военные – ключевые советники руководства ВСУ, в британском генеральном штабе и оборонном министерстве разрабатывались стратегии действий ВСУ".

Из этого делается вывод, что "министры обороны работали в связке". "Уоллес направлял и координировал работу Резникова. Крах контрнаступления привел к отставке Уоллеса, а вслед за ним и Резникова", – делает вывод автор канала.

Что же будет дальше? "Несмотря на то, что и в Лондоне, и в Киеве заявления звучат однотипные – со сменой владельцев министерских портфелей политика не поменяется, все прекрасно понимают, что поменяется", – уверяет "Старая площадь".