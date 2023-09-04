Что известно о Рустеме Умерове, который занял пост министра обороны Украины?
Новый глава ведомства ранее не имел отношения к военному делу
04 сентября 2023, 12:25, ИА Амител
На Украине объявлено о замене министра обороны – вместо Алексея Резникова этот пост займет руководитель фонда госимущества Рустем Умеров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. За решение уже проголосовал парламент страны.
По словам Зеленского, Резников прошел более 550 дней боевых действий, но теперь "министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом".
Немецкое издание Die Welt напоминает, что Резникова назначили министром в ноябре 2021 года. "Он внес свой вклад в поступление на Украину многомиллиардной западной военной помощи. Однако в отношении его ведомства были выдвинуты обвинения в коррупции. Резников отвергал их как клевету", – говорится в публикации.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов считает, что отставка Резникова связана с провалом украинского контрнаступления, сообщает РИА Новости. "Умерова я совершенно не знаю. Но точно знаю, в каком состоянии сейчас находится вся система обороны на территории бывшей Украины. В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого "контрнаступа" не достигаются ими. Это ярко выражается в недовольстве западных хозяев всей командой Зеленского", – приводит агентство слова политика.
Известно, что Умеров – выходец из семьи крымских татар, родился 19 апреля 1982 года в городе Булунгур Самаркандской области Узбекистана, как пишут украинские СМИ. Через некоторое время после его рождения семья переехала в крымский город Алушта.
Именно там Умеров окончил Крымскую школу-интернат для одаренных детей. Затем стал стипендиатом американской "Программы обмена будущих лидеров" (FLEX). По окончании Национальной академии управления получил степень бакалавра экономики и магистра финансов.
В 2004-2010 годах работал в телекоммуникационной компании lifecell на различных руководящих должностях. А в 2013-м организовал инвестиционную компанию ASTEM, занимавшуюся управлением инвестиций в области связи, IT-технологий, а также инфраструктуры. При компании был учрежден благотворительный образовательный фонд ASTEM Foundation. Судя по всему, активную помощь в деятельности ему оказывал одиозный лидер некоторых крымскотатарских структур Мустафа Джемилев, советником которого был Умеров.
7 сентября 2022 года возглавил украинский Фонд государственного имущества. В августе 2019-го стал депутатом Верховной рады от фракции "Голос", получил должность секретаря комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.
За время работы в парламенте возглавлял Временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи. Являлся сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа", был участником украинской делегации на переговорах с Россией весной 2022-го.
Имеет украинский орден "За заслуги" III степени, которым был награжден в 2021 году.
В одном из недавних телевизионных интервью заявлял, что якобы уже с 2014 года вынашивал план "возвращения Крыма" в состав Украины.
Как сообщает Telegram-канал "Образ будущего", Умеров – один из акционеров турецкой компании Turkcell. Также акционером компании является Александр Мамут – друг и партнер Романа Абрамовича, который, напомним, был посредником при организации российско-украинских переговоров 2022 года. "Турки пристраиваются к пульту управления министерством обороны Украины. Новый министр обороны Украины будет лоббировать "Байрактар", или это контуры новой большой сделки, в которой Стамбул ключевой игрок?" – задается вопросом автор канала.
Telegram-канал "Это еще не конец" полагает, что Умеров является "человеком Эрдогана".
"Прямо накануне приезда Эрдогана в Сочи. Умеров работал топ-менеджером украинского оператора lifecell, которым владеет турецкий Turkcell, близкий к семье Эрдогана", – утверждает телеграм-канал.
Автор телеграм-канала "Старая площадь" рассуждает о причинах отстранения прежнего главы военного ведомства. "Отставка министра обороны Украины Резникова была предрешена в тот момент, когда свое место покинул его британский коллега Бен Уоллес", – утверждает он.
По его словам, с лета 2021-го работу минобороны Украины курировали британские военные, а украинский МИД – британские дипломаты. "Именно премьер-министр Борис Джонсон в свое время ориентировал Владимира Зеленского на обострение отношений с Москвой, именно он обещал всемерную поддержку в случае начала конфликта, и даже нельзя сказать, что обманул", – говорится в публикации.
Автор материала утверждает, что "Великобритания стала главным украинским лоббистом, как в Европе, так и за океаном". При этом уже с первых дней военного конфликта "британские военные – ключевые советники руководства ВСУ, в британском генеральном штабе и оборонном министерстве разрабатывались стратегии действий ВСУ".
Из этого делается вывод, что "министры обороны работали в связке". "Уоллес направлял и координировал работу Резникова. Крах контрнаступления привел к отставке Уоллеса, а вслед за ним и Резникова", – делает вывод автор канала.
Что же будет дальше? "Несмотря на то, что и в Лондоне, и в Киеве заявления звучат однотипные – со сменой владельцев министерских портфелей политика не поменяется, все прекрасно понимают, что поменяется", – уверяет "Старая площадь".
12:40:21 04-09-2023
Если ранее Резников внёс в поступление вна Украину многомиллиардной военной помощи,то есть надежда что бывший руководитель фонда имущества Умеров ещё больше внесёт.
22:54:11 04-09-2023
Гость (12:40:21 04-09-2023) Если ранее Резников внёс в поступление вна Украину многомилл... Не, не надейся. Скоро полный кирдык будет. Тикай швыдче до полякив, драй унитазы за ними.
13:38:20 04-09-2023
Добрый день! При чем здесь помощь. Люди гибнут , а судя по позиции украинской власти им на них наплевать.Пора это заканчивать и договарится, война никому не нужна кроме американских и английских ястребов. Украина должна быть внеблоковым государством и без фашисткой идеаологии. Растить хлеб и продавать лучше чем воевать . Не понимаю зачем готовились к войне уничтожали память о ВОВ и нагнетали русофобию? народу это не нужно.Надо жить мирно , в ЕС вам не рады, там много мигратов и рабочей силы хватает и без украинцев.
07:05:20 05-09-2023
татьяна (13:38:20 04-09-2023) Добрый день! При чем здесь помощь. Люди гибнут , а судя по ... ] В принципе, с Вами согласен.Но большие сомнения, что Украина и Запад не будут нарушать соглашения. Минские договоренности и соглашения Вам в пример.Имея небольшое военное образование, как нас учили, если ввязались в драку, надо как можно быстрее сначала выматывать, а затем добивать противника. По-моему, Армия так и делает.
16:50:27 04-09-2023
Истинный украинец главное! Зураб Амирович Сидоренко.