Престиж, карьера, польза. Какие перспективы для выпускников открывает МИЭМИС АлтГУ?

Бывшие и действующие студенты рассказали о качестве знаний и возможностях после обучения в экономическом институте

15 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Выпускники МИЭМИС / Фото: АлтГУ

Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем (МИЭМИС) АлтГУ – это крупный экономический институт в регионе, занимающий первое место среди учебных заведений экономического профиля по количеству реализуемых направлений подготовки и качеству образовательных услуг. Его преподаватели и бывшие студенты рассказали, как организовано обучение и какие возможности оно открывает для выпускников.

В чем ценность экономического образования?

По словам и.о. директора МИЭМИС, доктора экономических наук, профессора Евгения Швакова, экономическое образование – это удивительный сплав возможностей построения карьеры и пользы в обычной жизни.

Каждый экономист обладает знаниями, помогающими принимать верные решения. Говоря профессиональным языком, "предельная полезность" экономического образования много превышает выгоды от образования по другим направлениям и профессиям.

Работодатели ценят выпускников вуза за знания и навыки.

"В МИЭМИС можно не только заниматься учебой, но и принимать участие во множестве научных и студенческих активностей, находить интересных людей и реализовывать с ними новые проекты", ­– рассказал студент магистратуры, направление "Прикладная информатика", ведущий специалист в Минэкономразвития Алтайского края Дмитрий Агарин.

Для него при поступлении важен был не столько престиж, сколько интерес к экономической деятельности с примесью информационных технологий, которые ее развивают. Дмитрий Агарин также добавил, что в МИЭМИС есть реальная возможность академического туризма.

По каким направлениям обучают студентов?

Учеба в МИЭМИС АлтГУ карьерно-ориентированная. Институт предлагает разнообразные магистерские программы, актуальные в бизнесе:

"Международный бизнес и торговля";

"Государственное и муниципальное управление";

"Проектный менеджмент качества";

"Налоговый и бухгалтерский консалтинг";

"Безопасность государственного и муниципального управления";

"Прикладная экономика";

"HR*-аналитика и кадровая безопасность";

"Прикладная информатика";

"Стратегический маркетинг и менеджмент";

"Бизнес и финансовая аналитика".

Студенты имеют возможность участвовать в проектах с реальными заказчиками, проводить исследования и разрабатывать бизнес-планы.

"Институт активно сотрудничает с различными компаниями и организациями, предоставляя студентам возможность проходить стажировки и практики, что значительно расширяет кругозор и позволяет получить практический опыт работы", ­– рассказала выпускница магистратуры направления "Менеджмент", главный специалист отдела информационной работы и специальных проектов "Алтайпищепром" Виктория Живайкина.Бывшая студентка вспоминает, что в институте были доступны разнообразные курсы и специализации, позволяющие получить глубокие знания в конкретной области экономики и стать востребованным специалистом на рынке труда.

Фото: пресс-служба АлтГУ

Эти знания помогают не только понять основы экономических процессов, но и развивают аналитическое мышление и навыки принятия решений.

"Экономический подход может быть применим в любой сфере жизни. Управление финансами в семье, разработка бизнес-стратегии или принятие решений в государственном управлении. Важным аспектом обучения в институте стала возможность работы в команде. Коллективные проекты и дискуссии помогли мне развить навыки коммуникации, умение слушать и учитывать мнение других людей", ­– рассказал студент магистратуры, направление "Финансы и кредит", руководитель отдела продаж в АН "Династия 24" Антон Иванов.Подробнее узнать о поступлении можно на сайте или по телефону +7 923 000-33-50. А ознакомиться с информацией о жизни института – здесь.

* HR ("ЭйчАр")