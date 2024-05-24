Как водителям авто избежать ДТП с электросамокатами и не остаться виноватым

На начало мая в Барнауле электросамокатчики совершили более 300 нарушений с начала года

24 мая 2024, 08:00, Антон Дегтярев

Электросамокаты / Фото: Екатерина Смолихина

К началу мая 2024 года самокатчики в Барнауле совершили 328 нарушений, а всего произошло уже 15 ДТП со средствами индивидуальной мобильности. В основном речь идет о случаях падения с самокатов, сообщили в барнаульской Госавтоинспекции. Это значит, что водителям автомобилей нужно быть на дорогах еще внимательнее и следить, чтобы любитель быстрой езды на самокате ненароком не попал под колеса автомобиля. Amic.ru поговорил с экспертами о том, как автомобилистам не "нарваться" на ДТП с самокатом, и что нужно сделать, чтобы СИМ перестали быть проблемой для дорожного движения краевой столицы.

"Нужен принцип ограниченного доверия"

Эксперты отмечают, что из-за самокатов водители автомобилей теперь действительно должны быть на дорогах еще осторожнее, чем раньше. В первую очередь им стоит руководствоваться так называемым "принципом ограниченного доверия", рассказал директор Центра высшего водительского мастерства Барнаула Антон Мищенков.

"Даже если электросамокат движется близко к обочине или к бордюрному камню, он может сделать непредсказуемые вещи. Во-первых, этот самокатчик может быть не знаком с дорожным движением. Ребенок или взрослый человек может вообще не понимать, что такое ПДД, и поехать, куда ему заблагорассудится, – например, наперерез своей траектории движения. Он может случайно упасть, наехав на камушек. Ведь эти водители еле умеют управлять транспортным средством и не обладают навыками экстремального вождения. Поэтому тут нужен принцип ограниченного доверия. То есть доверять самокатчику полностью не стоит, а лучше быть готовым к тому, что что-то пойдет не так", – отметил Мищенков.

Проезжать самокатчиков стоит с максимально большим боковым интервалом – чем больше, тем лучше, отметил он. Идеальное расстояние в данном случае – около полутора метров, считает Мищенков. Это нужно, чтобы не задеть самокатчика и чтобы в случае падения он не свалился на автомобиль или под его колеса.

Электросамокаты / Фото: Екатерина Смолихина

Обгон нужно выполнять на небольшой скорости, добавил Мищенков. Она должна быть больше самоката примерно на 20 км/ч, отметил он. Так, если самокат движется со скоростью 15-20 километров в час, то опережать его лучше со скоростью в пределах 40 км/ч и не более, сказал он.

Сигналить самокатчику на дороге нужно только для предупреждения. Иначе человек может испугаться и упасть.

"Любой наезд небольшого колеса электросамоката на кочку или на ямку вызывает падение. Человек, даже только оглянувшись, может упасть. Он может испугаться и свалиться прямо под колеса. Все зависит от того, что делает самокатчик. Если его нужно предупредить о какой-то опасности, тут надо посигналить. А если вы хотите просто проехать и привлечь его внимание: мол, я тебя догоняю, я король дорог, будь внимателен. Это неправильно", – пояснил Мищенков.

Перед пешеходными переходами, где обзор слева или справа чем-то закрыт, водителю лучше снижать скорость до минимума – примерно до 10-15 километров в час. И при этом стоит держать ногу на тормозе "в поисках неадекватных людей", отметил он. По словам Мищенкова, водитель должен понимать, что самокатчики часто не спешиваются и вылетают на пешеходный переход со скоростью около 30 км в час. Резко затормозить в таком случае не получится.

Электросамокаты / Фото: Екатерина Смолихина

Быть внимательным теперь нужно не только на пешеходном переходе, но и при банальном повороте направо, отметил заместитель заведующего кафедрой "Организация и безопасность движения" Сергей Павлов. Ведь между автомобилем и тротуаром может внезапно появиться самокатчик, которого легко задеть, отметил он.

Кроме того, посоветовал Павлов, надо следить, что происходит на тротуарах, и обращать внимание на самокаты, которые могут внезапно вылететь на проезжую часть.

"Обстановка на дорогах стала чуть сложнее"

У грамотного водителя меры предосторожности не должны вызывать раздражение или шок, подчеркнул Мищенков. Ему просто нужно подстроиться под новые дорожные реалии.

"Обстановка на дорогах стала чуть сложнее. Поэтому нужно предугадывать действия самокатчиков. Каждый из участников дорожного движения, даже супердисциплинированный, может случайно ошибиться. И задача грамотного водителя предугадать, просчитать на несколько шагов вперед, что делать, проанализировать, что другой участник дорожного движения будет делать дальше. Миссия грамотного водителя – исправлять ошибки других", – отметил он.

Электросамокаты / Фото: Екатерина Смолихина

Кто виноват в ДТП с самокатом и что при нем делать?

Столкновение водителя с самокатчиком считается ДТП, сказано на портале Роскачества. Водитель при нем должен остановиться, включить "аварийку" и выставить специальный знак, как и при любом ДТП.

С 1 марта 2023 года СИМ были отнесены к транспортным средствам, и те, кто ими управляет, получили статус водителей. То есть самокатчика могут признать виновным в ДТП и заставить его компенсировать ущерб. Вина устанавливается судом в каждом конкретном случае, и водитель СИМ может понести административное наказание, пишет портал auto.ru.

Если за рулем СИМ был ребенок, за него будут отвечать родители или опекуны.

Если автомобилист столкнулся с самокатом, на котором едет ребенок, во дворе или на придомовой территории, это тоже ДТП. В таком случае надо вызвать медиков – даже если ребенок не пострадал.

При этом зарегистрировать ДТП по европротоколу с электросамокатом нельзя, ведь ОСАГО на него не оформляется. Но можно договориться на месте, если нет пострадавших, а имуществу не нанесен серьезный ущерб. Однако юристы советуют владельцам автомобилей вызывать сотрудников ГИБДД.

Если самокат врезался в припаркованный автомобиль – это тоже ДТП и требует оформления. Однако если водитель самоката не ехал на нем, а вел рядом, то это подпадает не под ДТП, а под порчу имущества.

Электросамокат / Фото: amic.ru

"Высокая скорость – это страшно"

Запрещать самокаты не нужно, так как в нерешаемую проблему они пока не превратились, считает как Мищенков, так и Павлов. Однако, уверен директор Центра высшего водительского мастерства, необходимо запретить езду СИМ по некоторым улицам города и серьезно снизить скоростной режим самокатов по всему Барнаулу.

"15 км/ч – это та скорость, которая более или менее адекватна для города. При ней сильно травмировать себя либо пешеходов не получится. Сейчас эти транспортные средства могут разгоняться легко до 40-50 км/ч, а это уже опасная скорость. Ведь при ударе пешехода автомобилем при скорости 20 км/ч иногда легкие переломы бывают, а в основном синяки появляются. При 30 км/ч идут уже переломы у человека. 50 км/ч – это обычно летальный исход. Это международная статистика, поэтому высокая скорость – это страшно. Чем она меньше, тем безопаснее будет наш путь", – пояснил он.

Кроме того, считает Мищенков, необходимо повышать штрафы для электросамокатчиков, нарушающих ПДД, чтобы "люди начали что-то понимать".

Сергей Павлов согласился с коллегой и добавил, что сами компании должны лучше контролировать самокатчиков – например, им нужно ввести обязательную видеоидентификацию пользователей.

"Сейчас пока у нас службы, которые предоставляют аренду, не отвечают ни за что, даже за водителя. Допустим, каршеринги у нас могут водительские права сфотографировать или не допустить человека к управлению транспортным средством. А на самокат сейчас может сесть любой человек и поехать. Как вы узнаете, что там, допустим, едет ребенок 10 лет? Да никак. Он возьмет, зарегистрируется на телефон какого-нибудь родителя. То есть контроля нет никакого. А в этом возрасте у детей еще нет ответственности за себя и за других. Такими темпами произойдет несколько резонансных случаев, и это приведет к ужесточению и закрытию вольницы электросамокатов", – отметил Павлов.

Электросамокаты / Фото: Екатерина Смолихина

Нужны ли курсы для водителей СИМ?

Сейчас в автошколах обучающихся уже знакомят с правилами для СИМ. Однако отдельных курсов по управлению самокатами все еще нет, подчеркнул Мищенков.

При этом обучать правилам езды на СИМ необходимо – и особенно важно давать эту информацию детям, считает эксперт.

"Часто детям кажется, что они умеют ездить, но при любой критической ситуации они падают или врезаются в кого-то. Однозначно какие-то курсы нужны. Но кто будет этому обучать? Обыкновенные учителя или вожатые в лагерях, которые сами не умеют достойно ездить? Можно принять закон, что в школах или при детских лагерях должны быть курсы управления самокатами. Но кто им расскажет именно правила безаварийного управления? У нас в общеобразовательных школах банально обучают только переходить через дорогу на зеленый по зебре, и они просто идут бездумно, потому что знают только лишь вот такие шаблонные вещи. И даже не смотрят по сторонам", – отметил Мищенков.

Сергей Павлов же считает, что вводить курсы по вождению электросамокатов надо в школе в рамках ОБЖ. Теорию и предложения о сдаче экзаменов в приложении он назвал бесполезными, так как "ребенок может бездумно понатыкать правильные ответы", сказал он.

Электросамокаты / Фото: Екатерина Смолихина

Что делают в Барнауле, чтобы снизить количество ДТП с СИМ?

В ближайшее время планируется принять ряд серьезных ограничений, которые касаются электросамокатов. В апреле их предложила городским властям Барнаульская Госавтоинспекция. Сейчас вопрос обсуждается в мэрии. В частности, ГИБДД предложила запретить электросамокаты сразу на нескольких улицах города:

на улице Мало-Тобольской (от проспекта Ленина до проспекта Социалистического);

на аллее на проспекте Ленина от ул. Димитрова до ул. Льва Толстого;

на аллее памяти десантников шестой роты на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);

на Ленинградской аллее (от ул. Ленинградской до ул. Попова);

на набережной реки Оби.

На этих участках ГИБДД хочет поставить знак 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено". Пока таких знаков в Барнауле нет совсем.

Также предлагается построить парковки для средств индивидуальной мобильности и поставить на самокаты датчики, которые будут ограничивать поездку вдвоем. Есть идея наносить разметку, разделяющую потоки СИМ и велосипедов с пешеходами.

Звучали предложения и создать школы вождения СИМ в рамках детских летних лагерей.

Уже на нескольких улицах города снизили скорость электросамокатов с 25 до 15 км/ч. В частности, ограничения касаются проспекта Ленина, ул. Мало-Тобольской, аллеи Десантников 6-й роты и двух скверов. Ограничение скорости на этих участках заложено в программе самоката, так что они просто не смогут разогнаться сильнее. Мера действует с начала апреля. Также в Барнауле с этой весны начали блокировать аккаунты пользователей приложений, которые нарушили ПДД.

Электросамокаты / Фото: Екатерина Смолихина

Какие правила сейчас действуют для СИМ?

Напомним, что с 1 марта 2023 года в России действуют правила для водителей электросамокатов и скутеров. По ним электросамокатам можно ехать с максимальной скоростью 25 км/ч, управлять СИМ в одиночку можно только с 14 дет. Дети с 7 до 14 лет могут кататься только в сопровождении взрослых. Ездить пьяным или кататься вдвоем на электросамокате нельзя. С полным списком правил можно ознакомиться здесь. За нарушение правил электросамокатчикам грозит штраф 800 рублей, а за пьяное вождение – от тысячи до полутора тысяч рублей.