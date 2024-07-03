Презентация новой книги Екатерины Рождественской прошла в галерее Елены Карловой
Слияние творчества, искусства и литературы наполнило вдохновением гостей мероприятия
03 июля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KUyio
В Барнауле, в галерее талантливой алтайской художницы Елены Карловой, состоялась презентация новой книги Екатерины Рождественской. Творческий союз писательницы и художницы-символиста оставил неизгладимый след в сердцах ценителей искусства и творчества. Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры Алтайского края, на нем лично присутствовала глава ведомства Елена Безрукова.
Екатерина Рождественская – дочь известного советского поэта и переводчика Роберта Рождественского. В прошлом она редактор журнала "7 дней". А сегодня – переводчик художественной литературы, фотохудожник и писательница. В 2012 году Екатерина получила президентскую награду "за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства".
"Тандем художника-галериста Елены Карловой, Министерства культуры Алтайского края и писательницы Екатерины Рождественской – для нас это был величайший прорыв в мире культуры Барнаула", – рассказала руководитель события Светлана Ермак.
Презентация писательницы была украшена яркими картинами-символами, которые добавили энергии в атмосферу мероприятия.
"Я здесь бываю не впервые, атмосфера потрясающая. Писательница оказалась с большим чувством юмора и в то же время с простой русской и даже сибирской душой. От события я получила большое удовольствие и наслаждение", – рассказала одна из участниц.
Другая гостья рассказала, что впервые посетила галерею и смогла не только познакомиться с творчеством Екатерины Рождественской, но и увидеть яркие, интересные картины Елены Карловой. По ее словам, мандалами любовались все, они дарили вдохновение.
Галерея уже стала центром притяжения барнаульцев и жителей Сибири. Впереди гостей ждет еще много грандиозных, невероятных и творческих вечеров.
Чтобы не пропустить культурные события, подписывайтесь на группу в ВК Елены Карловой.
ИП Карлова Елена АнатольевнаРеклама
10:26:34 03-07-2024
Ни одного мужчины, печально!
10:55:58 03-07-2024
Марина (10:26:34 03-07-2024) Ни одного мужчины, печально!... Развеселили)))))))))))))
11:17:57 03-07-2024
эдакий дамский клуб... закрытый...
11:45:01 03-07-2024
"Руководитель события" - это крутое выражение. Журналистская находка.
11:52:08 03-07-2024
ну не предводитель же?
12:14:11 03-07-2024
мужчины мандалами не любуются
12:23:57 03-07-2024
" в галерее талантливой алтайской художницы"
смеетесь что ли? к искусству и таланту этот любительский хэндмэйд не имеет никакого отношения.
расскажите лучше откуда у нее галерея и в чем заключаются таланты этой симпатичной женщины.
не в этой безвкусной мазне точно.
так и тянет процитировать нетленную классику кинематографа:
- а кто у нас муж?
- волшебник
- предупреждать надо!
15:14:11 03-07-2024
всем бабам - по мужику!
каждому женатому мужику - по 2 любовницы!
и наступит мир...
20:41:58 03-07-2024
о чем новость-то? если о книге, то хоть название бы написали. Если о галерее, то адрес...