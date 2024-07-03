Презентация новой книги Екатерины Рождественской прошла в галерее Елены Карловой

Слияние творчества, искусства и литературы наполнило вдохновением гостей мероприятия

03 июля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KUyio

Картина. Елена Карлова / Фото предоставлено художницей

В Барнауле, в галерее талантливой алтайской художницы Елены Карловой, состоялась презентация новой книги Екатерины Рождественской. Творческий союз писательницы и художницы-символиста оставил неизгладимый след в сердцах ценителей искусства и творчества. Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры Алтайского края, на нем лично присутствовала глава ведомства Елена Безрукова.

Екатерина Рождественская – дочь известного советского поэта и переводчика Роберта Рождественского. В прошлом она редактор журнала "7 дней". А сегодня – переводчик художественной литературы, фотохудожник и писательница. В 2012 году Екатерина получила президентскую награду "за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства".

"Тандем художника-галериста Елены Карловой, Министерства культуры Алтайского края и писательницы Екатерины Рождественской – для нас это был величайший прорыв в мире культуры Барнаула", – рассказала руководитель события Светлана Ермак.

Презентация писательницы была украшена яркими картинами-символами, которые добавили энергии в атмосферу мероприятия.

Презентация книги в галерее Елены Карловой / Фото предоставлены художницей

"Я здесь бываю не впервые, атмосфера потрясающая. Писательница оказалась с большим чувством юмора и в то же время с простой русской и даже сибирской душой. От события я получила большое удовольствие и наслаждение", – рассказала одна из участниц.

Другая гостья рассказала, что впервые посетила галерею и смогла не только познакомиться с творчеством Екатерины Рождественской, но и увидеть яркие, интересные картины Елены Карловой. По ее словам, мандалами любовались все, они дарили вдохновение.

Галерея уже стала центром притяжения барнаульцев и жителей Сибири. Впереди гостей ждет еще много грандиозных, невероятных и творческих вечеров.

Чтобы не пропустить культурные события, подписывайтесь на группу в ВК Елены Карловой.

ИП Карлова Елена Анатольевна

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