Эксперимент по маркировке хотят провести с 1 сентября 2024-го по 31 августа 2025 года

11 марта 2024, 16:24, ИА Амител

Презервативы / Фото: unsplash.com

Минпромторг РФ предложил расширить перечень медицинских изделий, подлежащих в России обязательной маркировке, сообщает телеканал "360".

Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Эксперимент предложили провести с 1 сентября 2024-го по 31 августа 2025 года.