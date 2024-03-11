НОВОСТИОбщество

Презервативы и салфетки предложили маркировать в России

Эксперимент по маркировке хотят провести с 1 сентября 2024-го по 31 августа 2025 года

11 марта 2024, 16:24, ИА Амител

Презервативы / Фото: unsplash.com
Презервативы / Фото: unsplash.com

Минпромторг РФ предложил расширить перечень медицинских изделий, подлежащих в России обязательной маркировке, сообщает телеканал "360".

Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Эксперимент предложили провести с 1 сентября 2024-го по 31 августа 2025 года.

"В список могут включить средства контрацепции, медицинские маски, имплантаты, инкубаторы для новорожденных, аппаратуру для терапии и искусственного дыхания, шприцы, пробирки и салфетки", – уточняет издание.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
инициативы

Комментарии 7

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Гость

16:34:24 11-03-2024

Давно пора! Без маркировки совсем не те ощущения.

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Гость

16:37:33 11-03-2024

Че там маркировать? "Проверено Милоновым?"

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Гость

16:39:49 11-03-2024

И что там дальше по списку? Видимо бахилы.

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Гость

17:52:51 11-03-2024

Я из одной из отраслей, куда навязали маркировку. Как итог: честные стали нести ощутимо больше расходов. Те кто был в тени, чувствуют себя лучше. Многие уходят в тень полностью. Ибо непомерная регуляторная нагрузка. В итоге честные задыхаются, черные расцветают.

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Счетовод

18:00:22 11-03-2024

А дальше по плану будет учет, где, когда и как использовался и утилизировался... А в случае чего - штраффффф!

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Гость

21:36:49 11-03-2024

И так всё подорожало...

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ДМВ

23:38:03 11-03-2024

Давайте ещё утилизационный сбор, дармоеды.

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