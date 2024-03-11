Презервативы и салфетки предложили маркировать в России
Эксперимент по маркировке хотят провести с 1 сентября 2024-го по 31 августа 2025 года
11 марта 2024, 16:24, ИА Амител
Презервативы / Фото: unsplash.com
Минпромторг РФ предложил расширить перечень медицинских изделий, подлежащих в России обязательной маркировке, сообщает телеканал "360".
Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Эксперимент предложили провести с 1 сентября 2024-го по 31 августа 2025 года.
"В список могут включить средства контрацепции, медицинские маски, имплантаты, инкубаторы для новорожденных, аппаратуру для терапии и искусственного дыхания, шприцы, пробирки и салфетки", – уточняет издание.
16:34:24 11-03-2024
Давно пора! Без маркировки совсем не те ощущения.
16:37:33 11-03-2024
Че там маркировать? "Проверено Милоновым?"
16:39:49 11-03-2024
И что там дальше по списку? Видимо бахилы.
17:52:51 11-03-2024
Я из одной из отраслей, куда навязали маркировку. Как итог: честные стали нести ощутимо больше расходов. Те кто был в тени, чувствуют себя лучше. Многие уходят в тень полностью. Ибо непомерная регуляторная нагрузка. В итоге честные задыхаются, черные расцветают.
18:00:22 11-03-2024
А дальше по плану будет учет, где, когда и как использовался и утилизировался... А в случае чего - штраффффф!
21:36:49 11-03-2024
И так всё подорожало...
23:38:03 11-03-2024
Давайте ещё утилизационный сбор, дармоеды.