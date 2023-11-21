Депутат Госдумы пожаловался на высокие цены на презервативы

Граждане вынуждены отказываться от покупки средства контрацепции, что приводит к абортам

21 ноября 2023, 10:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат ГД Султан Хамзаев обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить причину резкого подорожания презервативов, сообщает РИА Новости.

Хамзаев подчеркнул, что презервативы – это деликатная, но очень социально важная продукция. При этом сейчас стандартная упаковка стоит более 300 рублей. Из-за такой цены граждане могут отказаться от покупки средства контрацепции.

"Это приводит к нежелательной беременности, которая может иметь негативные последствия для физического и психологического здоровья женщины, а также для отношений и благополучия семьи. Впоследствии "участники" незапланированного зачатия решаются сделать аборт", – указал депутат.

Парламентарий предложил ФАС рассмотреть вопрос с точки зрения возможного картельного сговора. Также он уверен, что необходимо проработать механизмы снижения цен на контрацептивы.

Кроме того, подчеркнул Хамзаев, несмотря на импортозамещение, в аптеках и магазинах самые лучшие полки занимают зарубежные презервативы.