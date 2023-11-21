Депутат Госдумы пожаловался на высокие цены на презервативы
Граждане вынуждены отказываться от покупки средства контрацепции, что приводит к абортам
21 ноября 2023, 10:28, ИА Амител
Депутат ГД Султан Хамзаев обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить причину резкого подорожания презервативов, сообщает РИА Новости.
Хамзаев подчеркнул, что презервативы – это деликатная, но очень социально важная продукция. При этом сейчас стандартная упаковка стоит более 300 рублей. Из-за такой цены граждане могут отказаться от покупки средства контрацепции.
"Это приводит к нежелательной беременности, которая может иметь негативные последствия для физического и психологического здоровья женщины, а также для отношений и благополучия семьи. Впоследствии "участники" незапланированного зачатия решаются сделать аборт", – указал депутат.
Парламентарий предложил ФАС рассмотреть вопрос с точки зрения возможного картельного сговора. Также он уверен, что необходимо проработать механизмы снижения цен на контрацептивы.
Кроме того, подчеркнул Хамзаев, несмотря на импортозамещение, в аптеках и магазинах самые лучшие полки занимают зарубежные презервативы.
10:34:59 21-11-2023
Этого Султана Хамзаева слишком много в СМИ. И все его инициативы будто из средневековья. У него еще какая-то типа общественная конторка есть - «Трезвая Россия». Как вы думаете, тот кто рулит подобной конторой - он вменяемый?
10:35:40 21-11-2023
Ничего, щас аборты запретят, контрацепцию тоже, и презервативы не будут стоить дорого, их просто не будет. Я все жду, когда уже вспомнят о том, как полезно и скрепно женское обрезание. Предложение о том, чтобы насильно взамуж выдавать, помнится, с год-полгода назад было.
10:35:49 21-11-2023
Да просто запретить секс без целей размножения и презервативы не понадобятся. Достал аппарат - делай детей! Поднимай демографию! Сарказм, если что.
10:43:12 21-11-2023
Депутатам раздавать бесплатно. что бы не размножались.
11:03:54 21-11-2023
Да и телятина по вызову, дороговато.
12:21:44 21-11-2023
Гость (11:03:54 21-11-2023) Да и телятина по вызову, дороговато.... За ведро картошки уже не дают?
11:17:07 21-11-2023
Нечего пихать куда попало ( типа попки ) и презик не понадобится Используйте проверенные дырочки
12:40:15 21-11-2023
ы (11:17:07 21-11-2023) Нечего пихать куда попало ( типа попки ) и презик не понадоб... Странная у вас логика, конечно. По-вашему, можно забеременнеть от анального секса? А если чисто вагинальным заниматься, то ни беременность, ни инфекции не страшны?
15:23:38 21-11-2023
ы (11:17:07 21-11-2023) Нечего пихать куда попало ( типа попки ) и презик не понадоб... Не факт, что кроме попки есть проверенная дырочка
14:30:36 22-11-2023
ы (11:17:07 21-11-2023) Нечего пихать куда попало ( типа попки ) и презик не понадоб... Проверенные дырочки тоже могут разносить инфекции. Не всем нравится так себя ограничивать.
14:55:22 21-11-2023
Нам бы Ваши проблемы))))))) Вы серьёзно? это самое актуальное, что интересует депутатов??????????? жесть!
15:28:53 21-11-2023
сами на себя пожаловались?
17:28:48 21-11-2023
Вся госдура, это один сплошной презерватив, рваный и старый.... И выливается всякая пахучая жижа из него. А народ слушает весь этот дибилизм
21:25:06 21-11-2023
Депутат с доходами в десятки раз выше, чем у обычного гражданина пожаловался на высокие цены? Оксюморон.