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Семь россиян погибли при крушении самолета в Актау

Всего на борту разбившегося воздушного судна находилось 16 граждан РФ

26 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Падение самолета в Актау / Фото: Baza
Падение самолета в Актау / Фото: Baza

Семь граждан России погибли при крушении самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Казинформ".

"Из Российской Федерации (на борту находились. – Прим. ред.) 16 пассажиров, семь человек погибли и девять выжили", – заявил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

Наибольшее число погибших среди граждан Азербайджана – 23 человека из 37, находившихся на борту.

Напомним, пассажирский лайнер Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился 25 декабря недалеко от казахстанского города Актау. По данным вице-премьера республики и главы комиссии по расследованию причин катастрофы Каната Бозумбаева, при крушении погибли 38 человек.

Предварительно известно, что борт изменил курс из-за плохой погоды. При посадке в Актау произошла авария. Среди версий катастрофы называли столкновение самолета с птицами.

Происшествия Россия крушение самолета Казахстан трагедия самолёт

Комментарии 11

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Гость

10:14:05 26-12-2024

Сейчас уже говорят, что украинский беспилотник. Как раз была атака хохлов на Кавказ, поэтому самолет перенаправили в Казахстан. Но беспилотник погнался за целью и достал в Актау.

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Сергей

10:59:04 26-12-2024

Гость (10:14:05 26-12-2024) Сейчас уже говорят, что украинский беспилотник. Как раз была... Тебе бы сказки писать

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Гость

15:38:47 26-12-2024

Сергей (10:59:04 26-12-2024) Тебе бы сказки писать... Сергей, гость прав, нам хотят вдолбить, что этот беспилотник, как говорил один генерал, был боевым гусем и догнал самолет, за морем.

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гость

11:15:17 26-12-2024

Гость (10:14:05 26-12-2024) Сейчас уже говорят, что украинский беспилотник. Как раз была... есть информация от диспетчера карлоса

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майор

12:51:22 26-12-2024

Гость (10:14:05 26-12-2024) Сейчас уже говорят, что украинский беспилотник. Как раз была... допускаю
нато беспилотники улучшают с каждым днем

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Гость

12:36:11 26-12-2024

Среди этих россиян нет ни одного русского. Все азербайджанцы.

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Элен без ребят

13:56:08 26-12-2024

Гость (12:36:11 26-12-2024) Среди этих россиян нет ни одного русского. Все азербайджанцы... и что ты этим хочешь сказать?

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Гость

16:22:34 26-12-2024

Элен без ребят (13:56:08 26-12-2024) и что ты этим хочешь сказать?... Догадайся самому... Ответ на поверхности.

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Гость

12:38:51 26-12-2024

Погибшие:
Рамин Агаев;
Мухаммадали Еганов;
Заира Атсаева;
Нармина Игидова;
Исмаил Исмаилов;
Зинат Сайдулоев;
Арби Убаев.
Пострадавшие:
Мадина Арсбаева;
Медин Джамалуллиал;
Эдиев Уваисмр;
Джамиля Бислиева;
Джейран Арсбаева;
Арби Яндаров;
Кристина Евстигнеева;
Заур Мамедов;
Субкхонк Рахимов.

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Гость

13:42:09 26-12-2024

Гость (12:38:51 26-12-2024) Погибшие:Рамин Агаев;Мухаммадали Еганов;Заира Ат... Россиянка в этом списке одна

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гость

10:36:51 27-12-2024

все в курсе как и что с ним случилось, но писать не могут)

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