Семь россиян погибли при крушении самолета в Актау

Всего на борту разбившегося воздушного судна находилось 16 граждан РФ

26 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Падение самолета в Актау / Фото: Baza

Семь граждан России погибли при крушении самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Казинформ".

"Из Российской Федерации (на борту находились. – Прим. ред.) 16 пассажиров, семь человек погибли и девять выжили", – заявил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

Наибольшее число погибших среди граждан Азербайджана – 23 человека из 37, находившихся на борту.

Напомним, пассажирский лайнер Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился 25 декабря недалеко от казахстанского города Актау. По данным вице-премьера республики и главы комиссии по расследованию причин катастрофы Каната Бозумбаева, при крушении погибли 38 человек.

Предварительно известно, что борт изменил курс из-за плохой погоды. При посадке в Актау произошла авария. Среди версий катастрофы называли столкновение самолета с птицами.