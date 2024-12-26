Семь россиян погибли при крушении самолета в Актау
Всего на борту разбившегося воздушного судна находилось 16 граждан РФ
26 декабря 2024, 08:45, ИА Амител
Семь граждан России погибли при крушении самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Казинформ".
"Из Российской Федерации (на борту находились. – Прим. ред.) 16 пассажиров, семь человек погибли и девять выжили", – заявил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
Наибольшее число погибших среди граждан Азербайджана – 23 человека из 37, находившихся на борту.
Напомним, пассажирский лайнер Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился 25 декабря недалеко от казахстанского города Актау. По данным вице-премьера республики и главы комиссии по расследованию причин катастрофы Каната Бозумбаева, при крушении погибли 38 человек.
Предварительно известно, что борт изменил курс из-за плохой погоды. При посадке в Актау произошла авария. Среди версий катастрофы называли столкновение самолета с птицами.
10:14:05 26-12-2024
Сейчас уже говорят, что украинский беспилотник. Как раз была атака хохлов на Кавказ, поэтому самолет перенаправили в Казахстан. Но беспилотник погнался за целью и достал в Актау.
10:59:04 26-12-2024
Гость (10:14:05 26-12-2024) Сейчас уже говорят, что украинский беспилотник. Как раз была... Тебе бы сказки писать
15:38:47 26-12-2024
Сергей (10:59:04 26-12-2024) Тебе бы сказки писать... Сергей, гость прав, нам хотят вдолбить, что этот беспилотник, как говорил один генерал, был боевым гусем и догнал самолет, за морем.
11:15:17 26-12-2024
Гость (10:14:05 26-12-2024) Сейчас уже говорят, что украинский беспилотник. Как раз была... есть информация от диспетчера карлоса
12:51:22 26-12-2024
Гость (10:14:05 26-12-2024) Сейчас уже говорят, что украинский беспилотник. Как раз была... допускаю
нато беспилотники улучшают с каждым днем
12:36:11 26-12-2024
Среди этих россиян нет ни одного русского. Все азербайджанцы.
13:56:08 26-12-2024
Гость (12:36:11 26-12-2024) Среди этих россиян нет ни одного русского. Все азербайджанцы... и что ты этим хочешь сказать?
16:22:34 26-12-2024
Элен без ребят (13:56:08 26-12-2024) и что ты этим хочешь сказать?... Догадайся самому... Ответ на поверхности.
12:38:51 26-12-2024
Погибшие:
Рамин Агаев;
Мухаммадали Еганов;
Заира Атсаева;
Нармина Игидова;
Исмаил Исмаилов;
Зинат Сайдулоев;
Арби Убаев.
Пострадавшие:
Мадина Арсбаева;
Медин Джамалуллиал;
Эдиев Уваисмр;
Джамиля Бислиева;
Джейран Арсбаева;
Арби Яндаров;
Кристина Евстигнеева;
Заур Мамедов;
Субкхонк Рахимов.
13:42:09 26-12-2024
Гость (12:38:51 26-12-2024) Погибшие:Рамин Агаев;Мухаммадали Еганов;Заира Ат... Россиянка в этом списке одна
10:36:51 27-12-2024
все в курсе как и что с ним случилось, но писать не могут)