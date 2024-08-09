Президент барнаульского "Темпа" пригласил в команду Александра Соболева

Он заявил, что команда будет рада принять нападающего московского "Спартака"

09 августа 2024, 09:46, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: pxhere.com/ru/photo/1331781

Президент барнаульского "Темпа" Александр Бродников заявил, что команда будет рада пригласить нападающего московского "Спартака" Александра Соболева. Его слова передает "Матч ТВ".

Бродников отметил, что сейчас не поддерживает контактов с форвардом, но если футболист будет согласен, то руководство и болельщики с радостью встретят его в "Темпе".

"Темп" — любительский клуб, который выступает в Третьей лиге. После 13 туров он лидирует в чемпионате, набрав 34 очка. В матче первого раунда Пути регионов FONBET Кубка России "Темп" победил барнаульское "Динамо" и вышел на новосибирскую "Сибирь".