Президент Бразилии планирует попросить Путина встретиться с Зеленским
Он хочет посетить Москву на обратном пути из Пекина
14 мая 2025, 17:40, ИА Амител
Бразильский флаг / Фото: unsplash.com / Samuel Costa Melo
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о намерении попытаться убедить главу РФ Владимира Путина встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Figaro.
Лула да Силва накануне прилетел в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Я попробую поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: мой товарищ Путин, пожалуйста, поезжай на переговоры в Стамбул", – сказал он на пресс-конференции в Пекине.
По информации СМИ, бразильский президент хотел совершить посадку в Москве на обратном пути из Китая в Бразилию.
18:04:39 14-05-2025
Пусть луис ехаит в свою бразилиа
18:14:34 14-05-2025
Уломает?
19:57:26 14-05-2025
Нет и нет!!!