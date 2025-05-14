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Президент Бразилии планирует попросить Путина встретиться с Зеленским

Он хочет посетить Москву на обратном пути из Пекина

14 мая 2025, 17:40, ИА Амител

Бразильский флаг / Фото: unsplash.com / Samuel Costa Melo
Бразильский флаг / Фото: unsplash.com / Samuel Costa Melo

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о намерении попытаться убедить главу РФ Владимира Путина встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Figaro.

Лула да Силва накануне прилетел в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я попробую поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: мой товарищ Путин, пожалуйста, поезжай на переговоры в Стамбул", – сказал он на пресс-конференции в Пекине.

По информации СМИ, бразильский президент хотел совершить посадку в Москве на обратном пути из Китая в Бразилию.

Владимир Путин Политика украина

Комментарии 3

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Гость

18:04:39 14-05-2025

Пусть луис ехаит в свою бразилиа

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Гость

18:14:34 14-05-2025

Уломает?

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Нет

19:57:26 14-05-2025

Нет и нет!!!

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