"Хрупкий процесс". Эксперты обсуждают интригу грядущих переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Наблюдатели затрудняются предсказать не только результат диалога, но и состав его участников

14 мая 2025, 12:22, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Предстоящие 15 мая переговоры Москвы и Киева в Стамбуле продолжают интриговать наблюдателей. С одной стороны, интерес вызывает сам факт возобновления российско-украинского диалога, с другой – не совсем понятен точный состав его участников. Правда, по поводу возможных результатов встречи эксперты сохраняют сдержанный пессимизм. Подробности – в материале amic.ru.

"Планы Европы под угрозой"

Американская сторона, по настоянию которой переговоры, видимо, все-таки начнутся, уже объявила, что наблюдать за ними будут специальные представители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог, сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

"Высокопоставленный американский чиновник сказал, что Вашингтон не ожидает объявления о планах Москвы до раннего утра четверга. Официальные лица США надеются, что Россия согласится на всеобъемлющее 30-дневное прекращение огня на суше, в воздухе, на море и на критически важной инфраструктуре, об этом заявил высокопоставленный американский чиновник, добавив, что Киев уже согласился соблюдать условия такой сделки. По словам чиновника, прекращение огня также поддерживается европейцами", – передает агентство.

Поддержка Трампом предложения Путина о переговорах в Стамбуле "отбросила назад и, возможно, поставила под угрозу планы Европы по быстрому введению санкций против России", пишет британская газета The Guardian.

Миротворческие усилия Дональда Трампа приближаются к решающему моменту, считает агентство Bloomberg.

"Но этот хрупкий процесс окружен сомнениями и неразрешенными спорами – Зеленский и его европейские союзники настаивают на том, чтобы Россия начала 30-дневное перемирие, и угрожают резким усилением санкций, если Путин откажется… В последние недели Трамп больше координирует свои действия с европейскими союзниками и украинцами, стремясь оказать давление на Путина. Тем не менее его публичная риторика не совсем соответствует заявлениям союзников, сея сомнения относительно того, готов ли Трамп приступить к введению новых масштабных санкций", – высказывает предположение Bloomberg.

На предстоящих переговорах российская сторона потребует капитуляции Украины, поскольку последние заявления указывают именно на такой подход, считает газета The Times:

"Дональд Трамп говорил, что неспособность остановить войну на Украине не дает ему спать по ночам. Но последняя реакция Путина на призывы Запада по поводу срочного 30-дневного перемирия свидетельствует, что бессонных ночей у Трампа впереди еще немало. В частности, он повторил требования по переговорам, которые должны основываться на "устранении первопричин конфликта" – формулировка, означающая на практике изменение украинской власти, юридический отказ от вступления в НАТО и уступки территорий".

"Если США отступят – будет плохо всем"

Главными темами на переговорах станут отказ Киева от некоторых территорий, использование Запорожской АЭС, доступ Украины к Днепру и Черному морю, сообщил в интервью Breitbart специальный представитель президента США Стив Уиткофф.

"Если США отступят от этого конфликта, другими словами, не захотят быть вовлеченными в него, это будет плохой результат для всех. Это плохо для европейцев, это плохо для украинцев, и я не думаю, что это хорошо для русских. Я думаю, что русские на самом деле хотят мирного урегулирования, и обе стороны пытаются понять, что это значит для них. Наша задача – собрать их в одной комнате и показать им, что альтернативы мирному урегулированию здесь вредны для всех. Это наша работа", – так оценил политик роль американцев в переговорах.

Некоторые наблюдатели надеялись на приезд в Стамбул президента США Трампа, однако это вряд ли произойдет, такое мнение высказал Business FM гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

"Участие самого Трампа было бы странным в этих переговорах, потому что переговоры с участием лидеров государств требуют подготовки. То, что господин Зеленский говорит, что он сам готов поехать, выходит за пределы общепринятой практики. В России придерживаются более фундаментального подхода: для того чтобы о чем-то договариваться, нужно подготовить позиции. Обычно, когда встречаются лидеры, они уже проводят переговоры на завершающей стадии, когда их дипломаты проработали все детали, а в этом конфликте деталей просто-напросто море", – рассказал Тимофеев.

Политолог Сергей Марков предпочитает держать интригу и считает, что присутствие на переговорах президента США, как и Владимира Путина, вполне возможно.

"Путин пока не отказался лететь в Стамбул. Насколько я понимаю, идут переговоры с американцами. Путин полетит в Стамбул, если: будет встреча с Трампом двусторонняя; на трехсторонней встрече Трамп гарантирует, что он не даст Зеленскому сорвать встречу своим хамством; есть и закрытые требования по безопасности", – пишет Марков в своем телеграм-канале.

"Голый пиар со всех сторон"

Маловероятным присутствие Путина называет британская газета The Independent, опубликовавшая довольно скептический материал о предстоящем мероприятии.

"Мало кто настроен оптимистично по поводу переговоров из-за разности позиций по целому ряду вопросов. Хотя администрация Трампа считает позитивным тот факт, что две страны садятся за стол переговоров после трех лет", – пишет The Independent.

Не ожидает результатов от встречи представителей РФ и Украины и политолог, директор Центра геополитических исследований Института Инновационного Развития Дмитрий Родионов.

"Если сравнивать со стамбульской встречей 2022 года, или перед этим в Минске, то там удавалось достигнуть каких-то результатов. Особенно в 2022 году, если верить более поздним заявлениям политиков, когда все было сорвано британским премьером Джонсоном. А здесь не видно никаких предпосылок для соглашений. Три года назад работала дипломатия, которая всегда сопровождает любой вооруженный конфликт, а тут чисто голый пиар. Зеленский устраивает очередной цирк, требуя лично Путина", – поделился он своим мнением с amic.ru.

По мнению Родионова, отсутствие точек соприкосновения превращает происходящее в имитацию переговоров:

"Видимо, задача у всех сторон заключается в том, чтобы срыв переговоров, который рано или поздно произойдет, произошел не по их вине. Чтобы потом можно было обвинить в случившемся другую сторону. Мол, мы сделали все, что могли, просто оппонент не захотел договариваться. Такую дипломатическую игру ведут участники процесса. Переговоры не нужны никому, нужна имитация процесса".

Зеленский не собирается вести реальные переговоры и прекращать боевые действия, поскольку они гарантируют сохранение за ним власти на Украине, убежден военкор Евгений Поддубный.

"На "ближний бой" в переговорах, да еще и в одиночку, украинский узурпатор не согласится. Да и Европе завершение этого конфликта не нужно. С завершением боевых действий и открытием границ с Украины уедут тысячи, если не миллионы. А этого Зеленский допустить не может", – пишет Поддубный в своем телеграм-канале.

"Странным ажиотажем" назвал в интервью "Газете.ru" кипящие страсти вокруг предстоящих переговоров глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Как будто бы все ждут заключения мира уже в четверг. Между тем нет никаких оснований предполагать, что ключевые переговоры состоятся. Это такая политика с созданием мыльных пузырей", – заявил Лукьянов.

"Запретительный" указ и болтовня

Российский политик Олег Царев обращает внимание на противоречие в словах Зеленского, что его собственный указ о запрете переговоров с российской стороной не касается его лично.

"Читаю в новостях: "Указ Зеленского о запрете прямых переговоров с Путиным не распространяется на самого действующего украинского президента, подчеркнули в офисе Зеленского". Это болтовня. В указе четко сказано: "Констатировать невозможность проведения переговоров" и все. По логике, это означает запрет переговоров в любой форме, включая телефонные звонки. Никаких примечаний, что это на кого-то не распространяется, нет ни в указе, ни в решении СНБО", – пишет Царев в своем телеграм-канале.

Дмитрий Родионов обращает внимание на странное заявление украинского советника офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что Киев уже готовит варианты, как обойти указ о запрете переговоров: