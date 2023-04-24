Президент Эрдоган представил новый турецкий танк "Алтай"
Серийное производство должно начаться после испытаний
24 апреля 2023, 08:45, ИА Амител
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о передаче турецким Вооружённым силам нового отечественного танка Altay ("Алтай") для прохождения испытаний, пишет РБК.
На церемонии передачи танка на заводе в провинции Сакарья турецкий лидер заявил, что "Алтай" обладает "совершенно другими и превосходящими возможностями, чем прототип, впервые представленный десять лет назад".
В новом варианте усовершенствовали конструкцию брони и добавили систему активной защиты. Также тут обновлённая система управления и концентрированная силовая установка.
Серийное производство танков должно начаться после испытаний, которые планируется завершить в 2024 году.
"Алтай называют прародиной тюркской цивилизации. В России тюркские народы составляют вторую по численности группу населения и проживают во многих регионах страны, в том числе в Республике Алтай. В 2021 году лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил Эрдогану карту "Тюркского мира", куда была включена Турция и часть России, в том числе Алтай", – отмечает РБК.
Ранее Эрдоган заявил, что не позволит Западу втянуть страну в войну с Россией.
09:10:05 24-04-2023
это что за намеки? "подарил Эрдогану карту "Тюркского мира", куда была включена Турция и часть России, в том числе Алтай"
11:47:43 24-04-2023
а где арматы?