Президент Эстонии захотел поставить Россию на колени
Алар Карис считает, что только так могут начаться серьезные переговоры о прекращении конфликта на Украине
27 мая 2024, 07:35, ИА Амител
Президент Эстонии Алар Карис считает необходимым остановить российскую военную машину и поставить страну на колени, заявил он в интервью Yle.
"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить Россию на колени. Тогда могут начаться серьезные переговоры о прекращении конфликта на Украине", – цитирует его сайт телеканала "360".
Политик считает, что в ближайшие десятилетия РФ не изменится, и даже смена президента здесь не поможет. "Нам придется терпеть еще многих российских лидеров, прежде чем что-то начнет происходить", – сказал он.
Перемен также стоит ждать, когда простые люди испытают давление со стороны Запада и начнут с этим что-то делать, отметил Карис.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине исходя из текущих реалий в зоне спецоперации и договоренностей, достигнутых в ходе диалога в Белоруссии и в Турции.
07:51:38 27-05-2024
Площадь России более 17 000 тыс км2, площадь Алтайского края почти 168 тыс км2, площадь Ыстонии 45тыс км2.. ...... чем оно там тявкнуло? Прыщ на жопе земли
08:24:58 27-05-2024
Хоть бы вождь племени Тумба Юмба ничего такого не заявил
08:37:40 27-05-2024
Гость (08:24:58 27-05-2024) Хоть бы вождь племени Тумба Юмба ничего такого не заявил... Вожди та по умнее будут)
08:34:27 27-05-2024
Я вот не понимаю, ну эти то куда лезут…. Понятно Америка свою гегемонию отстаивает, так они ведущая экономическая и военная держава. Но эти то клоуны ничего из себя не представляют, всю жизнь побирушками были, есть и будут, и все равно что то пытаются корчить из себя…
09:19:11 27-05-2024
Гость (08:34:27 27-05-2024) Я вот не понимаю, ну эти то куда лезут…. Понятно Америка сво... Гость, ты живешь лучше эстонцев?
09:31:14 27-05-2024
Гость (09:19:11 27-05-2024) Гость, ты живешь лучше эстонцев?... Я живу лучше эстонцев точно. А ты если хочешь жить лучше - не ной здесь за подачки заокеанского дяди, а иди работай.
09:55:44 27-05-2024
Гость (09:31:14 27-05-2024) Я живу лучше эстонцев точно. А ты если хочешь жить лучше - н... Гость, Эстония находиться на 41 месте ВВП на душу населения то есть 45206 долларов. Россия, на 60 месте с 33263 долларами. Вывод, если ты живешь лучше эстонцев, значит напрашивается что ты подворовываешь, как наши задержанные генералы и прочие чиновники. Не хвались, могут и к тебе нагрянуть.
10:18:56 27-05-2024
Гость (09:55:44 27-05-2024) Гость, Эстония находиться на 41 месте ВВП на душу населения ... Не обязательно воровать чтобы жить лучше эстонца. Достаточно работать и уметь зарабатывать. Но диванным аналитикам этого не понять, они не привыкли покидать зону комфорта, и им удобно сидеть на попе ровно и ныть на свою зарплату в 30 тыщ. И в их жизни вряд ли что то изменится. И к сожалению, пока такие существуют, от них страдают все, ибо опка есть люди, готовы работать за копейки - роста зарплат остальным не видать.
11:32:41 27-05-2024
Гость (09:55:44 27-05-2024) Гость, Эстония находиться на 41 месте ВВП на душу населения ...
Умник, вам видимо не известно, как считается этот пресловутый ВВП? Не позорься...
12:42:28 27-05-2024
Гость (09:55:44 27-05-2024) Гость, Эстония находиться на 41 месте ВВП на душу населения ... Хотел бы я посмотреть на Эстонию, если бы на нее наложили, хотя бы 1/1000 санкций, наложенных на Россию!!!
12:59:07 27-05-2024
Гость (09:55:44 27-05-2024) Гость, Эстония находиться на 41 месте ВВП на душу населения ... А цены какие в Эстонии? Как и в других прибалтийских вымиратах. Женщина из Литвы рассказывала, что пенсия 600 евро. Вроде неплохо, но только коммуналка 400 евро.
10:53:27 27-05-2024
Гость (09:19:11 27-05-2024) Гость, ты живешь лучше эстонцев?... А ты что, иноагент??
11:03:01 27-05-2024
Гость (09:19:11 27-05-2024) Гость, ты живешь лучше эстонцев?... Я да.
08:43:20 27-05-2024
Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!
09:16:18 27-05-2024
- "Политик считает, что в ближайшие десятилетия РФ не изменится, и даже смена президента здесь не поможет." Диванные подпевалы верят телевизору и думают так и будет. Но так называемая элита, а если быть точней "чертополох", вкусив западной цивилизации будет терпеть запрет - увидеть Париж и там сдохнуть? Думаю что будет заварушка.
- "Только вдруг из-за кусточка,
Из-за синего лесочка,
Из далеких из полей
Прилетает Воробей.
Прыг да прыг
Да чик-чирик,
Чики-рики-чик-чирик!
Взял и клюнул Таракана,
Вот и нету великана.
Поделом великану досталося,
И усов от него не осталося."
10:59:47 27-05-2024
Учитывая, что эстонцев в Эстонии 943 825 чел., а россиян в РФ + русских в Эстонии 146 474 503 чел, соотношение получается 1/155. Так мы же эту финно-угорскую чудь коленями передавим...:)
11:01:52 27-05-2024
Эта фашисткая морда ещё вяквет...
11:04:50 27-05-2024
Как заработать ввп для прибалтов:))
Это только хаять и оскорблять соседа .ведь только так денежки дадут, будеш молчать и дружить ни чего не дадут. Вот и говорят , а работать зачем если ртом можно больше заработать.
11:21:17 27-05-2024
А Эстония это где? И кто эта Шавка, что тужится прставить Россию на колени? Не обосралась бы от натуги.
11:41:25 27-05-2024
После таких заявлений появляется желание поставить кованый армейский сапог на его лицо и его флаг.
11:52:41 27-05-2024
Гость (09:19:11 27-05-2024) Гость, ты живешь лучше эстонцев?... Лучше эстонцев или других народов входящих ранее в состав народов бывшей страны как,как Союз советских социалистических республик,никто не может жить лучше чем было в стране Советов.Я считаю эту полемику глупейшим спором на страницах интернета.Все прекрасно помнят что в СССР не было и в помине инфляции,безработицы.Пенсии в размере 120 рублей равнялись зарплатам выпусников ВУЗов в начале своей трудовой деятельности и даже противно о подобном вести разговор.Не надо рвать задницу,доказывая обратное.А то что развал мощнейшей державы как СССР это горе для народов бывшей сильнейшей державы в мире - этого никто не сможет оспорить
12:08:22 27-05-2024
Александр (11:52:41 27-05-2024) Лучше эстонцев или других народов входящих ранее в состав на... Врёшь ведь. Пенсия 120 была только у номенклатуры, у остальных 70 - 80
13:18:08 27-05-2024
Гость (12:08:22 27-05-2024) Врёшь ведь. Пенсия 120 была только у номенклатуры, у ос... Я врать не научился за свои 77 лет,братан.К твоему сведению зарплата в 120 рубликов была только начальной у ИТР (выпускников ВУЗ(ов).Да работяги получали и 80 рубликов,но они не были деревянными, как сегодня. В стране Советов не имели понятия,что такое инфляция,цены были стабильными и они не менялись.Сказки будешь рассказывать своей бабушке.Я с 1946 года рождения и все советское испытано мною с момента начала трудовой деятельности,которую я начал с 15 лет. Передай привет своей тете.
12:28:26 27-05-2024
Александр (11:52:41 27-05-2024) Лучше эстонцев или других народов входящих ранее в состав на... не надо доказывать обратное, потому что какой-то ноунейм об этом брякнул?
13:17:53 27-05-2024
Неплохо бы всем этим эстам, ливам и латам вспомнить с кем они хотят воевать. Жить надоело!?
13:44:37 27-05-2024
Гость (09:19:11 27-05-2024) Гость, ты живешь лучше эстонцев?... Наверное бабок выше крыши,а может думает в Эстонии бардачокс такой же,как в Российском государстве.Уверен,что это далеко не так.Проработав с 15-ти лет на производстве,на море,в нефтяной промышленности,золотодобыче я ушел в 55 лет по выработанному северному стажу на пенсию,где мне любимое правительство дало по тем временам не плохую пенсию в 1648 рублей и если не ошибаюсь плюс 32 копейки,а теперь она превратилась в деревянные двадцать тысяч при моем возрасте 77 лет и я ловлю кайф и балдею от такой огромной суммы,которым поощрило мой труд мое любимое гос-во.Привет тете.Можешь позавидовать мне.Я не против.
14:16:14 27-05-2024
Эта Эстония смахивантся маленьким хвостиком медведя.