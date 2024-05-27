Президент Эстонии захотел поставить Россию на колени

Алар Карис считает, что только так могут начаться серьезные переговоры о прекращении конфликта на Украине

27 мая 2024, 07:35, ИА Амител

Флаг Эстонии / Фото: unsplash.com

Президент Эстонии Алар Карис считает необходимым остановить российскую военную машину и поставить страну на колени, заявил он в интервью Yle.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить Россию на колени. Тогда могут начаться серьезные переговоры о прекращении конфликта на Украине", – цитирует его сайт телеканала "360".

Политик считает, что в ближайшие десятилетия РФ не изменится, и даже смена президента здесь не поможет. "Нам придется терпеть еще многих российских лидеров, прежде чем что-то начнет происходить", – сказал он.

Перемен также стоит ждать, когда простые люди испытают давление со стороны Запада и начнут с этим что-то делать, отметил Карис.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине исходя из текущих реалий в зоне спецоперации и договоренностей, достигнутых в ходе диалога в Белоруссии и в Турции.