Путин назвал условие для переговоров с Украиной
Москва готова к диалогу с Киевом, подчеркнул российский президент
25 мая 2024, 10:15, ИА Амител
Россия готова к переговорам по Украине исходя из текущих реалий в зоне спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.
По итогам российско-белорусских переговоров лидер РФ заметил, что сейчас "опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам".
"Пусть возвращаются, но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы", – цитирует его ТАСС.
Отметим, что ранее президент РФ неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к диалогу с Киевом.
10:46:16 25-05-2024
О что о переговорах то запросил ?
11:18:21 25-05-2024
Гость (10:46:16 25-05-2024) О что о переговорах то запросил ?... Как в фильме "Белое солнце пустыни" выброшенный поручик отряхнул фуражку - "Да гранаты у него не той системы"
12:01:05 25-05-2024
Только на условиях Москвы...
14:27:16 25-05-2024
Иван (12:01:05 25-05-2024) Только на условиях Москвы... ... Ванечка, свои условия будешь диктовать своей жене на кухне. А здесь, пятьдесят стран мира против одной России.
07:23:04 26-05-2024
Гость (14:27:16 25-05-2024) Ванечка, свои условия будешь диктовать своей жене на кухне. ... Гостенек, иди ка ты на …
10:04:40 26-05-2024
Гость (14:27:16 25-05-2024) Ванечка, свои условия будешь диктовать своей жене на кухне. ... Мыкола,да хоть 150 стран мира.Вопрос о недалёком возможном будущем.Будут ли они вообще существовать,эти страны.
12:53:19 25-05-2024
Кажется, кто-то почуял "акул за кормой"...
😆
13:11:44 25-05-2024
Нужно давать Украине снова окрепнуть, так что ли!?
00:46:45 26-05-2024
Странно, в переговорах в Турции были закреплены только Крым, Луганская и Донецкая Республики. А как же Херсон? А как же Одесса - русский город? А как же ракеты с дальностью 500-1500 км, которые НАТО поставят на Украину после "мира"? Кто даст гарантию, что обстрелы Белгорода и других городов прекратятся?