Путин назвал условие для переговоров с Украиной

Москва готова к диалогу с Киевом, подчеркнул российский президент

25 мая 2024, 10:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Kremlin.ru

Россия готова к переговорам по Украине исходя из текущих реалий в зоне спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.

По итогам российско-белорусских переговоров лидер РФ заметил, что сейчас "опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам".

"Пусть возвращаются, но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы", – цитирует его ТАСС.

Отметим, что ранее президент РФ неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к диалогу с Киевом.