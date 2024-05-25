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Путин назвал условие для переговоров с Украиной

Москва готова к диалогу с Киевом, подчеркнул российский президент

25 мая 2024, 10:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: Kremlin.ru

Россия готова к переговорам по Украине исходя из текущих реалий в зоне спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.

По итогам российско-белорусских переговоров лидер РФ заметил, что сейчас "опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам".

"Пусть возвращаются, но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы", – цитирует его ТАСС.

Отметим, что ранее президент РФ неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к диалогу с Киевом.

Владимир Путин СВО

Комментарии 9

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Гость

10:46:16 25-05-2024

О что о переговорах то запросил ?

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Гость

11:18:21 25-05-2024

Гость (10:46:16 25-05-2024) О что о переговорах то запросил ?... Как в фильме "Белое солнце пустыни" выброшенный поручик отряхнул фуражку - "Да гранаты у него не той системы"

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Иван

12:01:05 25-05-2024

Только на условиях Москвы...

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Гость

14:27:16 25-05-2024

Иван (12:01:05 25-05-2024) Только на условиях Москвы... ... Ванечка, свои условия будешь диктовать своей жене на кухне. А здесь, пятьдесят стран мира против одной России.

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Гость

07:23:04 26-05-2024

Гость (14:27:16 25-05-2024) Ванечка, свои условия будешь диктовать своей жене на кухне. ... Гостенек, иди ка ты на …

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Гость

10:04:40 26-05-2024

Гость (14:27:16 25-05-2024) Ванечка, свои условия будешь диктовать своей жене на кухне. ... Мыкола,да хоть 150 стран мира.Вопрос о недалёком возможном будущем.Будут ли они вообще существовать,эти страны.

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Кхм...

12:53:19 25-05-2024

Кажется, кто-то почуял "акул за кормой"...
😆

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Гость

13:11:44 25-05-2024

Нужно давать Украине снова окрепнуть, так что ли!?

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Гость

00:46:45 26-05-2024

Странно, в переговорах в Турции были закреплены только Крым, Луганская и Донецкая Республики. А как же Херсон? А как же Одесса - русский город? А как же ракеты с дальностью 500-1500 км, которые НАТО поставят на Украину после "мира"? Кто даст гарантию, что обстрелы Белгорода и других городов прекратятся?

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