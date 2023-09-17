Президент Финляндии заявил, что отношения с Россией нужно сохранить

Он отметил, что не обязательно дружить, но нужно понимать и терпеть

17 сентября 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о том, что странам Запада нужно найти возможность сохранить отношения с Россией. Его слова передает The New York Times.

"Когда конфликт закончится, Россия останется", – отметил Ниинисте.

Он заявил, что не говорит о какой-то крепкой дружбе, но понимание и умение терпеть друг друга, по его словам, будет необходимо.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину задуматься о тройном сотрудничестве с КНДР.