Президент Грузии призвала обсудить визовый режим для россиян

Глава государства считает, что шаг с введением безвизового режима Россией неприемлем, в том числе из-за ситуации на Украине

10 мая 2023, 19:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала созвать заседание Совбеза, чтобы обсудить вопрос введения трёхмесячных виз для россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства считает, что шаг с введением безвизового режима Россией неприемлем, в том числе из-за ситуации на Украине. По её мнению, это провокация со стороны Москвы. Зурабишвили добавила, что отмена визового режима для граждан Грузии со стороны России вызовет напряжение между политическими силами республики.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин своим указом отменил визовый режим для граждан Грузии. Теперь грузинские граждане смогут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Но есть и исключения.