Президент Казахстана выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане

Касым-Жомарт Токаев предложил российскому лидеру содействие в проведении оперативно-разыскной деятельности

24 июня 2024, 13:45, ИА Амител

Флаг Казахстана / Фото: unsplash.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил Владимиру Путину искренние соболезнования в связи с терактами в Дагестане, сообщили в пресс-службе главы республики.

Вечером 23 июня боевики подожгли синагогу и совершили вооруженные нападения на две церкви и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Погибли более 15 полицейских, также есть жертвы среди гражданского населения.

Как отмечается, Токаев выразил Путину "искренние соболезнования и сочувствие" в связи с терактами, а также предложил содействие в проведении оперативно-разыскной деятельности по линии силовых ведомств.

Со слов главы республики, Казахстан решительно осуждает это античеловеческое деяние и выступает за развитие многостороннего сотрудничества в борьбе против терроризма под эгидой ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций.