Теракты в Дагестане. Главное о том, что известно к этому часу

В регионе объявлен траур

24 июня 2024, 07:25, ИА Амител

Сотрудники МЧС России около поврежденной пожаром синагоги в Дербенте / Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Вечером 23 июня террористы открыли огонь в Дербенте и Махачкале. Есть убитые среди гражданских и полицейских.

Рассказываем, что известно о произошедшем к этому часу.

Все началось 23 июня примерно в 19:30. Как пишет Shot, неизвестные подожгли синагогу и совершили вооруженные нападения на две церкви и пост ДПС в Махачкале и Дербенте.

Во время перестрелки в Махачкале 19 человек прятались в церкви, они спасены. По предварительной информации ТАСС, людям в храме Дербента удалось избежать столкновения.

По всей территории республики был объявлен режим контртеррористической операции. Позднее сообщили о завершении ее активной фазы.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что жертвами теракта стали более 15 полицейских, также погибли несколько гражданских – в частности, СМИ сообщают о гибели 66-летнего священника в Дербенте и сторожа церкви в Махачкале. Также политик рассказал о ликвидации шести боевиков.

Shot отмечает, что в числе нападавших двое оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, а еще один – его племянником. Чиновника задержали, у него дома проводят обыски. Также среди ликвидированных террористов мог быть экс-боец ММА Гаджимурад Кагиров.

24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.