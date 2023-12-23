Президент Паралимпийского комитета поблагодарил Томенко за поддержку спортсменов

Павел Рожков также поздравил Алтайский край с включением в число Национальной спортивной премии представителей региона

23 декабря 2023, 08:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков направил благодарственное письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Об этом сообщили в правительстве региона.

Рожков поздравил край с включением в число финалистов Национальной спортивной премии представителей Алтайского края и поблагодарил губернатора и профильные ведомства "за создание условий для спортсменов и тренеров с ограниченными возможностями здоровья, позволяющих достигать наилучших результатов на российских и международных соревнованиях".

Награждение лауреатов Национальной спортивной премии за 2023 год прошло 30 ноября в Государственном Кремлевском Дворце. Финалистами номинации "Преодоление" стали три алтайских спортсмена:

в категории "Лучший спортсмен" – Роман Жданов, заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион и двукратный призер Паралимпийских игр 2020 года в Токио;

в категории "Лучшая спортсменка" – Анна Иванова, кандидат в мастера спорта, чемпионка Летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт";

в категории "Лучший тренер" – Антон Папушин, тренер второй категории по плаванию спорта людей с поражением опорно-двигательного аппарата из бийского спортклуба "Заря".

"Лично для меня, человека, всю жизнь увлеченного спортом, это пример и целеустремленности, и дисциплины, и твердости характера", – писал накануне губернатор Виктор Томенко в телеграм-канале.

По его словам, в Алтайском крае создают условия для занятий спортом для всех желающих, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

Только за 2023 год в регионе прошло более 150 спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей и учеников школ-интернатов.