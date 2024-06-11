Президент поддержал инициативу социалистов индексировать пенсии работающих

Партия неоднократно предлагала вернуть некогда отмененный перерасчет

11 июня 2024, 15:31, ИА Амител

Пенсия. Деньги. Капитал. Время / Фото: pixabay.com

Решение президента России Владимира Путина возобновить индексацию пенсий для работающих пенсионеров позволит исправить серьезную ошибку властей. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев.

"Новость о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам стала неожиданной, но принесла огромное удовлетворение. Я считаю, что это решение главы государства исправляет одну из главных ошибок прошлого. Прискорбно, что правительство игнорировало нашу аналогичную инициативу почти десятилетие", – заявил депутат.

Индексацию пенсий отменили в 2016 году. По словам Терентьева, многим из-за этого приходилось постоянно увольняться и переоформляться, уходить в неформальную занятость. Социалисты неоднократно предлагали вернуть индексацию. Инициировали законопроекты в Госдуме, вносили поправки в бюджет, дважды пытались собрать подписи депутатов ГД для обращения в Конституционный суд по этому вопросу и обращались напрямую в Министерство финансов.

"Наш лидер Сергей Михайлович Миронов единственный из руководителей фракций, который поднял этот вопрос на мартовской встрече с президентом. Также в напутственном слове новому правительству мы указали на необходимость и справедливость разморозки индексации. Но кабмин вновь пропустил это мимо ушей. Президента им все же придется услышать", – добавил Александр Терентьев.

Теперь социалисты настаивают, что законопроект должен быть межфракционным. За восемь лет у СРЗП накопилось множество наработок, включая законопроекты и детальные расчеты, доказывающие, что индексация пенсий работающим пенсионерам не только социально справедлива, но и выгодна для бюджета.