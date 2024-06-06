Жительница Алтайского края попросила депутата Госдумы помочь сыну с выплатами за СВО

Женщина обратилась к Александру Терентьеву во время его традиционного приема граждан

06 июня 2024, 15:40, ИА Амител

Прием Александра Терентьева / Фото: пресс-служба "Справедливой России – За правду"

Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев поможет жительнице Змеиногорского района разобраться с выплатами за ранение ее сына, участника СВО. С этим вопросом женщина обратилась во время приема народного избранника.

Она рассказала, что возникли проблемы с получением оригиналов документов из военной части, необходимых для оформления выплат. Александр Терентьев намерен обратиться в Министерство обороны РФ.

Также депутат Госдумы готов инициировать проверку правильности начислений за вывоз ТКО по жалобе жительницы с. Ельцовка Троицкого района. Женщина считает, что они неверны. Теперь представителям власти и регоператору придется объяснить, откуда взялись эти цифры и провести корректировку, если потребуется. Александр Терентьев поручил заняться этой темой руководителя своей Общественной приемной Оксану Молодых. Кроме того, она изучит вопрос по заработным платам педагогов в Троицком районе. По словам заявительницы, они очень низкие.

Александр Терентьев также взял на контроль и обращение от жительницы Барнаула, с которой пытается взыскать деньги ресурсоснабжающая компания. Депутат изучит материалы судебного спора.

Один из депутатских запросов Александра Терентьева после июньского приема будет направлен главе Бийска. Жители наукограда жалуются, что проездные билеты для школьников действуют только на трамваи, и просят расширить их применение и на автобусы. Депутат выяснит, почему власти выборочно организовали льготный проезд в общественном транспорте.