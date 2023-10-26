Президент Путин утвердил климатическую доктрину России

Документ представляет собой систему взглядов по реализации единой госполитики по вопросам, которые связаны с изменениями климата и его последствиями

26 октября 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин утвердил климатическую доктрину. Об этом сообщает РИА Новости.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Вместе с этим признается и утратившим силу распоряжение президента от 2009 года – оно утверждало предыдущую версию доктрины.

Документ представляет собой систему взглядов на цели, принципы, задачи и механизмы реализации единой госполитики по вопросам, которые связаны с изменениями климата и его последствиями. Доктрина выступает в качестве основы для выработки и реализации климатической политики в России.