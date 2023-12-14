НОВОСТИПолитика

Президент Путин высказался о возможном открытии аэропорта Краснодара

Глава государства пообещал "проанализировать" вопрос

14 декабря 2023, 18:04, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря прокомментировал сообщение о возможном открытии аэропорта Краснодара.

По его словам, главным критерием возобновления деятельности аэропортов является безопасность граждан.

"Хотя "Пашковский" далеко от линии боевых действий. Надо посмотреть и проанализировать", – сообщил он.

Ранее СМИ сообщали о готовящемся открытии аэропорта Краснодара, который был закрыт в 2022 году после начала СВО на Украине. Информацию подтвердил глава региона Вениамин Кондратьев. Сообщалось, что 15 декабря в воздушной гавани может пройти тестовый полет.

Фото: кадр из видео

Путин заявил, что знает о "жирующих банках", заработавших за год более 3 трлн рублей

Глава государства отметил, что это показывает устойчивость российской банковской системы
НОВОСТИЭкономика

Владимир Путин Аэропорт Прямая линия
Читайте также в сюжете: Прямая линия с Путиным - 2023

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

19:45:41 14-12-2023

Посмотрел два часа кашля не слышал, думаю в фильме Иван Васильевич меняет профессию, царский писарь правильно сказал....

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров