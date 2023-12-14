Глава государства пообещал "проанализировать" вопрос

14 декабря 2023, 18:04, ИА Амител

Фото: amic.ru

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря прокомментировал сообщение о возможном открытии аэропорта Краснодара.

По его словам, главным критерием возобновления деятельности аэропортов является безопасность граждан.

"Хотя "Пашковский" далеко от линии боевых действий. Надо посмотреть и проанализировать", – сообщил он.

Ранее СМИ сообщали о готовящемся открытии аэропорта Краснодара, который был закрыт в 2022 году после начала СВО на Украине. Информацию подтвердил глава региона Вениамин Кондратьев. Сообщалось, что 15 декабря в воздушной гавани может пройти тестовый полет.