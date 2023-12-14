Президент Путин высказался о возможном открытии аэропорта Краснодара
Глава государства пообещал "проанализировать" вопрос
14 декабря 2023, 18:04, ИА Амител
Фото: amic.ru
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря прокомментировал сообщение о возможном открытии аэропорта Краснодара.
По его словам, главным критерием возобновления деятельности аэропортов является безопасность граждан.
"Хотя "Пашковский" далеко от линии боевых действий. Надо посмотреть и проанализировать", – сообщил он.
Ранее СМИ сообщали о готовящемся открытии аэропорта Краснодара, который был закрыт в 2022 году после начала СВО на Украине. Информацию подтвердил глава региона Вениамин Кондратьев. Сообщалось, что 15 декабря в воздушной гавани может пройти тестовый полет.
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