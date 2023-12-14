Путин заявил, что знает о "жирующих банках", заработавших за год более 3 трлн рублей

Глава государства отметил, что это показывает устойчивость российской банковской системы

14 декабря 2023, 17:28, ИА Амител

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Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал об экономических показателях в стране за последнее время, которыми можно гордиться.

Путин отметил, что по итогам 2023 года рост экономики, внутреннего валового продукта составит 3,5%.

"Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года, которое было 2,1%. И если в этом году будет плюс 3,5%, это значит, что и отыграли падение, и сделали достаточно серьезный шаг вперед", – объяснил глава государства.

Он отметил, что, к сожалению, подросла инфляция: к концу года ожидается 7,5% или даже чуть больше – ближе к 8%. Но Центробанк работает над возвращением к целевым показателям на уровне 4%.

Промышленное производство, по словам президента, растет уверенно – плюс 3,6% по итогам года. Особенно его радует, что растет обрабатывающая промышленность – плюс 7,5%, и "такого давно не было".

Рост инвестиций в основной капитал по итогам года составил 10%.

"О чем это говорит? О том, что гарантированно будет устойчивое развитие на среднесрочной перспективе. Деньги вкладывают – производство будет расширяться, рабочие места будут создаваться", – указал Путин.

Прибыль российских предприятий, по словам главы государства, выросла на 24%.