Путин заявил, что знает о "жирующих банках", заработавших за год более 3 трлн рублей
Глава государства отметил, что это показывает устойчивость российской банковской системы
14 декабря 2023, 17:28, ИА Амител
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал об экономических показателях в стране за последнее время, которыми можно гордиться.
Путин отметил, что по итогам 2023 года рост экономики, внутреннего валового продукта составит 3,5%.
"Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года, которое было 2,1%. И если в этом году будет плюс 3,5%, это значит, что и отыграли падение, и сделали достаточно серьезный шаг вперед", – объяснил глава государства.
Он отметил, что, к сожалению, подросла инфляция: к концу года ожидается 7,5% или даже чуть больше – ближе к 8%. Но Центробанк работает над возвращением к целевым показателям на уровне 4%.
Промышленное производство, по словам президента, растет уверенно – плюс 3,6% по итогам года. Особенно его радует, что растет обрабатывающая промышленность – плюс 7,5%, и "такого давно не было".
Рост инвестиций в основной капитал по итогам года составил 10%.
"О чем это говорит? О том, что гарантированно будет устойчивое развитие на среднесрочной перспективе. Деньги вкладывают – производство будет расширяться, рабочие места будут создаваться", – указал Путин.
Прибыль российских предприятий, по словам главы государства, выросла на 24%.
"Я уже не говорю про банки. Они заработают свыше трех триллионов рублей. Конечно, я знаю, и в этой аудитории, и в целом в стране скажут "ну вот банки жируют". Это все понятно. Но те люди, которые хранят деньги на счетах в российских банках, – для них это приятная новость: устойчивость российской финансовой системы банковской", – отметил Путин.
18:31:50 14-12-2023
Дак он оказывается всё знает и ни чего не делает?
21:27:00 14-12-2023
Гость (18:31:50 14-12-2023) Дак он оказывается всё знает и ни чего не делает? ... ] А что делать?Банкиров,капиталистов и прочих буржуев-к ногтю!!
06:29:47 15-12-2023
Гость (21:27:00 14-12-2023) ... Вы что ,призываете к насильственной смене власти?
20:07:32 14-12-2023
Знает. И
21:58:35 14-12-2023
а банки продолжают народ обдирать до нитки
07:58:57 15-12-2023
Гость (21:58:35 14-12-2023) а банки продолжают народ обдирать до нитки... А вас кто-то прям насильно гонит в банк за кредитами например?
01:59:11 15-12-2023
Рад слышать все эти хорошие новости. Но вот у меня в этом году доходы ниже, чем в 2012г и все последующие годы. И цифра меньше, и за 11 лет инфляция значимая. И ещё висят неоплаченные штрафы за грузовиков почти на полмиллиона рублей за Платоны и за перегруз по весу, которого кстати не было, направлено обращение в суд на отмену пока что. И в 2012г не было этих Платонов и рамок весовых. Что мне с этого вашего ВВП толку? Как быть? Предприятие гибнет, грузовики все уже старые, за 20 лет перевалило каждому. В 2012г были они же, но 10-летние. Новые брать Китай от 9 млн и выше... Такое не по плечу, это ни есть не пить много лет если. Лизинги брать и банки кормить, ради их триллионов, да и уповать на удачу, нет уж, простите. Я и без кредитной кабалы, если б всё было правильно, должен был развиваться, а не стоять на месте много лет уже или откатываться назад. Всё хорошо да, на бумаге по статистике. Вы у реальных людей то спросите, они ответят как всё хорошо. Если им не запретят молчать перед вашим приходом.
09:32:50 15-12-2023
и у мня последние 2 года доходы ниже чем 10 лет назад, а яйца были весной 50, а сейчас больше 100р
10:28:39 15-12-2023
Слово "заработали" применительно к российской спекулятивно-банковской системе необходимо заключать в кавычки.