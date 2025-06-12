Президент Сербии отказался подписывать антироссийскую декларацию
В декларации по итогам четвертого саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" предлагалось усилить санкционное давление на РФ
12 июня 2025, 13:00, ИА Амител
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не поддержал декларацию саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Одессе, призывающую к усилению санкционного давления на Россию, передает РИА Новости.
По словам президента, в ходе саммита он призвал к усилению диалога и скорому достижению мира. Александр Вучич встретился с Владимиром Зеленским, с которым, как он говорит, обсудил геополитическую ситуацию и вызовы, экономику и сотрудничество.
"Это четвертый раз, когда я участвую в саммите Юго-Восточной Европы и Украины, и я единственный, кто не поддержал декларацию", – рассказал Вучич.
Все остальные участники форума декларацию подписали.
14:05:30 12-06-2025
И на День Победы в Москву отказался приезжать.
Нашим, вашим. Сеем, пишем.
17:01:12 12-06-2025
Гость (14:05:30 12-06-2025) И на День Победы в Москву отказался приезжать.Нашим, ваш... Это вовсе не значит что он нам прямо дружбан.
Отказался. Хорошо.
00:19:57 13-06-2025
Musik (17:01:12 12-06-2025) Это вовсе не значит что он нам прямо дружбан. Отказался.... Конечно есть какой-то интерес, не подписался, под то что самому не выгодно.