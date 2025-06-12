Президент Сербии отказался подписывать антироссийскую декларацию

В декларации по итогам четвертого саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" предлагалось усилить санкционное давление на РФ

12 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Президент Сербии Александр Вучич / Фото: kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не поддержал декларацию саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Одессе, призывающую к усилению санкционного давления на Россию, передает РИА Новости.

По словам президента, в ходе саммита он призвал к усилению диалога и скорому достижению мира. Александр Вучич встретился с Владимиром Зеленским, с которым, как он говорит, обсудил геополитическую ситуацию и вызовы, экономику и сотрудничество.

"Это четвертый раз, когда я участвую в саммите Юго-Восточной Европы и Украины, и я единственный, кто не поддержал декларацию", – рассказал Вучич.

Все остальные участники форума декларацию подписали.