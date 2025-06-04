В США заявили о готовности принять новые санкции против России
Спецпосланник Дональда Трампа сообщил, что соответствующий законопроект уже составлен
04 июня 2025, 08:30, ИА Амител
В сенате США подготовили к принятию законопроект о введении новых санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Кита Келлога телеканалу Fox News.
"Я считаю, что они (санкции. – Прим. ред.) готовы к применению. Они называются "Закон о санкциях против России от 2025 года", <...> и они довольно обременительны", – сказал спецпосланник президента США.
Келлог подчеркнул, что ограничения в первую очередь нацелены на экспорт российских нефтепродуктов.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп ранее подчеркнул, что не намерен вводить ограничения, пока продолжаются переговоры.
1 апреля в сенат США внесли законопроект под названием "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предусматривает введение рестрикций в адрес Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.
В частности, предлагается ввести пошлины в размере 500% на товары, которые импортируют в Штаты из стран, закупающих нефть, природный газ и уран у России.
11:46:29 04-06-2025
Политика байдена продолжается, если белому дому нужен мир - он просто, отключил бы интернет..
Придётся нам решать этот вопрос - отключать интернет в США..
13:17:52 04-06-2025
dok_СФ (11:46:29 04-06-2025) Политика байдена продолжается, если белому дому нужен мир - ... Без западных технологий никакого интернета в РФ и в помине бы не было.
22:38:57 04-06-2025
Гость (13:17:52 04-06-2025) Без западных технологий никакого интернета в РФ и в помине б... Без технологий СССР на западе могло и не быть компьютеров (надо как то знать свою историю и поменьше верить икипедным источникам или рекламному мусору. Если что, основной вклад в победу 2й мировой Войны внесла "америка").
14:54:39 04-06-2025
- "В свою очередь, президент США Дональд Трамп ранее подчеркнул, что не намерен вводить ограничения, пока продолжаются переговоры." -------------- Переговоры, как в песне - "девушка ведение". Так можно и 120 лет вести переговоры.
16:53:42 04-06-2025
это 2 сенатора прибитых говорят про это, а до готовности и принятия вовсе не дойдет