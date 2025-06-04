НОВОСТИПолитика

В США заявили о готовности принять новые санкции против России

Спецпосланник Дональда Трампа сообщил, что соответствующий законопроект уже составлен

04 июня 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: Dave Sherrill / unsplash.com
Фото: Dave Sherrill / unsplash.com

В сенате США подготовили к принятию законопроект о введении новых санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Кита Келлога телеканалу Fox News.

"Я считаю, что они (санкции. – Прим. ред.) готовы к применению. Они называются "Закон о санкциях против России от 2025 года", <...> и они довольно обременительны", – сказал спецпосланник президента США.

Келлог подчеркнул, что ограничения в первую очередь нацелены на экспорт российских нефтепродуктов.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп ранее подчеркнул, что не намерен вводить ограничения, пока продолжаются переговоры.

1 апреля в сенат США внесли законопроект под названием "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предусматривает введение рестрикций в адрес Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

В частности, предлагается ввести пошлины в размере 500% на товары, которые импортируют в Штаты из стран, закупающих нефть, природный газ и уран у России.

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Трамп продлил на год пакет санкций Байдена против России

Речь идет об указе, изначально изданном из-за якобы причастных к кибератакам россиян
НОВОСТИПолитика
США Россия Политика Мир

Комментарии 5

Avatar Picture
dok_СФ

11:46:29 04-06-2025

Политика байдена продолжается, если белому дому нужен мир - он просто, отключил бы интернет..
Придётся нам решать этот вопрос - отключать интернет в США..

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:52 04-06-2025

dok_СФ (11:46:29 04-06-2025) Политика байдена продолжается, если белому дому нужен мир - ... Без западных технологий никакого интернета в РФ и в помине бы не было.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

22:38:57 04-06-2025

Гость (13:17:52 04-06-2025) Без западных технологий никакого интернета в РФ и в помине б... Без технологий СССР на западе могло и не быть компьютеров (надо как то знать свою историю и поменьше верить икипедным источникам или рекламному мусору. Если что, основной вклад в победу 2й мировой Войны внесла "америка").

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:39 04-06-2025

- "В свою очередь, президент США Дональд Трамп ранее подчеркнул, что не намерен вводить ограничения, пока продолжаются переговоры." -------------- Переговоры, как в песне - "девушка ведение". Так можно и 120 лет вести переговоры.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:53:42 04-06-2025

это 2 сенатора прибитых говорят про это, а до готовности и принятия вовсе не дойдет

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров