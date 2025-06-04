В США заявили о готовности принять новые санкции против России

Спецпосланник Дональда Трампа сообщил, что соответствующий законопроект уже составлен

04 июня 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: Dave Sherrill / unsplash.com

В сенате США подготовили к принятию законопроект о введении новых санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Кита Келлога телеканалу Fox News.

"Я считаю, что они (санкции. – Прим. ред.) готовы к применению. Они называются "Закон о санкциях против России от 2025 года", <...> и они довольно обременительны", – сказал спецпосланник президента США.

Келлог подчеркнул, что ограничения в первую очередь нацелены на экспорт российских нефтепродуктов.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп ранее подчеркнул, что не намерен вводить ограничения, пока продолжаются переговоры.

1 апреля в сенат США внесли законопроект под названием "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предусматривает введение рестрикций в адрес Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

В частности, предлагается ввести пошлины в размере 500% на товары, которые импортируют в Штаты из стран, закупающих нефть, природный газ и уран у России.