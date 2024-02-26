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Президент Украины допустил дальнейшую потерю территорий

По данным Владимира Зеленского, соотношение численности солдат ВСУ с армией РФ сейчас составляет один к семи

26 февраля 2024, 09:15, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС

Украина может потерять еще больше территорий, заявил президент страны Владимир Зеленский. Об этом пишет ТАСС.

На пресс-конференции в Киеве он указал на нехватку людей в ВСУ, отметив, что соотношение сил с армией РФ сейчас составляет один к семи, а "чтобы оттеснить россиян, оно должно быть один к полтора".

И пока Украина не будет иметь численного превосходства, она будет терять территории, утверждает президент.

"Мы будем терять 100 метров, 50 метров. Это для нас важно, но стратегически важнее не терять людей", – сказал он.

На днях Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления в Черном море и зоне спецоперации.

СВО украина

Комментарии 10

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горожанка

09:18:25 26-02-2024

Российские бойцы выполнят поставленную перед ними задачу любой ценой.

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Гость

09:28:07 26-02-2024

Наркомана речи зачем постите?

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гость

10:24:33 26-02-2024

Стесняюсь спросить - а почему до сих пор наш спецназ не может кокнуть эту тварь и ещё этого "луноликого" Буданова,да по случаю хоть кого из их бригады.Наверняка это можно сделать,но почему то не делают. И ещё (я конечно не спец,) почему не могут перекрыть всю Украину,почему туда идёт военная техника которая делает наших пацанов инвалидами,почему туда с наглыми рожами приезжают заморские прихвастни. Может уже хватит,необходимо кардинально решать эту делему.А то получается наши уничтожают,а из за бугра новая техника идёт. Нет так нельзя ребята. И вот ещё ,смотришь на наших генералов - стариков и думаешь или они слишком мудрые или слишком старые(между прочим с приличными зарплатами и плюс пенсии). Нет может я не прав,но это факт.Надо не просто перед выборами прокатиться на ракетоносце а применять новую технику,а не ту которую зачастую показывают нам по телеку (танки 60х-70х годов,самолёты тоже. А где же всё новое,причём тут посылочки от наших бабушек. Авдеевку жмурили сколько то месяцев и от туда долбали по мирным в Донецке (что не было Суворовых,Кутузовых или не было возможностей и трезвого ума военно-начальников)А сейчас долбят по Белгороду и ряду наших территорий. А слышим только,что надо отодвинуть хохлов подальше,ну двигайте,уже давно надо нанести каждодневный массовый удар по всей территории этой бандитской страны. Это не паника,что я пишу ,это мне рассказывали сами ребята ,наши бойцы,которые сейчас лечатся у нас в госпитале. И (на минутку) если они так говорят ,значит это уже назрело. Никого не хотел обидеть,это только моё мнение.

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Гость

10:35:10 26-02-2024

гость (10:24:33 26-02-2024) Стесняюсь спросить - а почему до сих пор наш спецназ не може... как всё запущено. не дискредитируйте армию, за это наказывают.

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Гость

11:17:02 26-02-2024

гость (10:24:33 26-02-2024) Стесняюсь спросить - а почему до сих пор наш спецназ не може... Вроде б третий год операция, а вы словно только проснулись.

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Гость

11:51:38 26-02-2024

гость (10:24:33 26-02-2024) Стесняюсь спросить - а почему до сих пор наш спецназ не може... Вам бы не санитаром быть, а штабным писарем,

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гость

14:40:00 26-02-2024

гость (10:24:33 26-02-2024) Стесняюсь спросить - а почему до сих пор наш спецназ не може... Многие так и думают,но мне кажется там на верху тоже это знают и побольше нас. Понятно ,что вы как никто другой лечите ребят наших ,за это спасибо,за вашу нелёгкую работу,Но лучше всё-таки пусть каждый работает по своей специальности . А с "мухами и котлетами" пусть уж лучше разбираются наши спецы. Ещё раз не в обиду вам.

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Гость

11:41:44 26-02-2024

Зачем слушать наркомана? По его словам за период СВО хохлы погибшими потеряли 31 тысячу солдат. Россия же по его же наркоманским словам потеряла миллион. Ну вот и скажите после этого - он нормальный? Он полностью в астрале находится. Зачем нам его бред транслировать, а Амик?

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Гость

12:19:02 26-02-2024

Хорошая новость. Транслируйте такие почаще

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Гость

16:32:15 26-02-2024

Буданов,начальник Главного управления разведки Украины говорит что будет продолжать убивать русских,в том числе на территории России.А некоторые комментаторы тут про мух и котлеты...

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