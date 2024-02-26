Президент Украины допустил дальнейшую потерю территорий
По данным Владимира Зеленского, соотношение численности солдат ВСУ с армией РФ сейчас составляет один к семи
26 февраля 2024, 09:15, ИА Амител
Украина может потерять еще больше территорий, заявил президент страны Владимир Зеленский. Об этом пишет ТАСС.
На пресс-конференции в Киеве он указал на нехватку людей в ВСУ, отметив, что соотношение сил с армией РФ сейчас составляет один к семи, а "чтобы оттеснить россиян, оно должно быть один к полтора".
И пока Украина не будет иметь численного превосходства, она будет терять территории, утверждает президент.
"Мы будем терять 100 метров, 50 метров. Это для нас важно, но стратегически важнее не терять людей", – сказал он.
На днях Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления в Черном море и зоне спецоперации.
09:18:25 26-02-2024
Российские бойцы выполнят поставленную перед ними задачу любой ценой.
09:28:07 26-02-2024
Наркомана речи зачем постите?
10:24:33 26-02-2024
Стесняюсь спросить - а почему до сих пор наш спецназ не может кокнуть эту тварь и ещё этого "луноликого" Буданова,да по случаю хоть кого из их бригады.Наверняка это можно сделать,но почему то не делают. И ещё (я конечно не спец,) почему не могут перекрыть всю Украину,почему туда идёт военная техника которая делает наших пацанов инвалидами,почему туда с наглыми рожами приезжают заморские прихвастни. Может уже хватит,необходимо кардинально решать эту делему.А то получается наши уничтожают,а из за бугра новая техника идёт. Нет так нельзя ребята. И вот ещё ,смотришь на наших генералов - стариков и думаешь или они слишком мудрые или слишком старые(между прочим с приличными зарплатами и плюс пенсии). Нет может я не прав,но это факт.Надо не просто перед выборами прокатиться на ракетоносце а применять новую технику,а не ту которую зачастую показывают нам по телеку (танки 60х-70х годов,самолёты тоже. А где же всё новое,причём тут посылочки от наших бабушек. Авдеевку жмурили сколько то месяцев и от туда долбали по мирным в Донецке (что не было Суворовых,Кутузовых или не было возможностей и трезвого ума военно-начальников)А сейчас долбят по Белгороду и ряду наших территорий. А слышим только,что надо отодвинуть хохлов подальше,ну двигайте,уже давно надо нанести каждодневный массовый удар по всей территории этой бандитской страны. Это не паника,что я пишу ,это мне рассказывали сами ребята ,наши бойцы,которые сейчас лечатся у нас в госпитале. И (на минутку) если они так говорят ,значит это уже назрело. Никого не хотел обидеть,это только моё мнение.
10:35:10 26-02-2024
гость (10:24:33 26-02-2024) Стесняюсь спросить - а почему до сих пор наш спецназ не може... как всё запущено. не дискредитируйте армию, за это наказывают.
11:17:02 26-02-2024
гость (10:24:33 26-02-2024) Стесняюсь спросить - а почему до сих пор наш спецназ не може... Вроде б третий год операция, а вы словно только проснулись.
11:51:38 26-02-2024
гость (10:24:33 26-02-2024) Стесняюсь спросить - а почему до сих пор наш спецназ не може... Вам бы не санитаром быть, а штабным писарем,
14:40:00 26-02-2024
гость (10:24:33 26-02-2024) Стесняюсь спросить - а почему до сих пор наш спецназ не може... Многие так и думают,но мне кажется там на верху тоже это знают и побольше нас. Понятно ,что вы как никто другой лечите ребят наших ,за это спасибо,за вашу нелёгкую работу,Но лучше всё-таки пусть каждый работает по своей специальности . А с "мухами и котлетами" пусть уж лучше разбираются наши спецы. Ещё раз не в обиду вам.
11:41:44 26-02-2024
Зачем слушать наркомана? По его словам за период СВО хохлы погибшими потеряли 31 тысячу солдат. Россия же по его же наркоманским словам потеряла миллион. Ну вот и скажите после этого - он нормальный? Он полностью в астрале находится. Зачем нам его бред транслировать, а Амик?
12:19:02 26-02-2024
Хорошая новость. Транслируйте такие почаще
16:32:15 26-02-2024
Буданов,начальник Главного управления разведки Украины говорит что будет продолжать убивать русских,в том числе на территории России.А некоторые комментаторы тут про мух и котлеты...