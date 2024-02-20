Президент Венесуэлы Мадуро подтвердил скорое присоединение страны к БРИКС

Он отметил, что на фоне изменений в мире БРИКС все больше укрепляется и объединяется

20 февраля 2024, 16:20, ИА Амител

Флаг Венесуэлы / Фото: unsplash.com

Венесуэла в ближайшее время присоединится к БРИКС. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он отметил, что на фоне изменений в мире БРИКС все больше укрепляется и объединяется. Президент считает, что тенденция возникновения нового мира и консолидации объединения "необратима".

Напомним, что в конце декабря власти Аргентины официально проинформировали лидеров стран – участников БРИКС о решении не вступать в это объединение. Решение принял президент Аргентины Хавьер Милей – об этом он заявил в официальных письмах, отправленных лидерам стран – членам БРИКС.