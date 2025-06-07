Президент ввел штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

Самое крупное наказание предусмотрено для юридических лиц

07 июня 2025, 21:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о штрафах за продажу детям энергетиков. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним вступил в силу 1 марта 2025 года, но изначально не предусматривал штрафы. Однако в мае Госдума приняла законопроект, вводящий административное наказание.

Теперь за нарушение грозит:

для физлиц – штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

для должностных лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей;

для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Помимо этого, Путин также подписал закон о проведении эксперимента по легализации гостевых домов на Алтае и в некоторых других регионах РФ.