Президент ввел штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям
Самое крупное наказание предусмотрено для юридических лиц
07 июня 2025, 21:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал закон о штрафах за продажу детям энергетиков. Документ опубликован на сайте правовых актов.
Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним вступил в силу 1 марта 2025 года, но изначально не предусматривал штрафы. Однако в мае Госдума приняла законопроект, вводящий административное наказание.
Теперь за нарушение грозит:
- для физлиц – штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
- для должностных лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей;
- для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Помимо этого, Путин также подписал закон о проведении эксперимента по легализации гостевых домов на Алтае и в некоторых других регионах РФ.
01:34:59 08-06-2025
Не очередная ли обираловка под высокопарным лозунгом "защиты детей"?
06:07:09 08-06-2025
Вроде вообще запретить хотели.
10:12:36 08-06-2025
Конечно продавец виноват что родители так воспитали дылд , которых трудно отличить от молотобойца с завода или от матери троих детей.
Если бы хотели реально бороться с этой проблемой, то штрафовать и лишать родительских прав нужно производителей етих бухариков.
Изымать детишек в детские дома и заставлять возвращать РФ мат капиталы.
Моментально навели бы порядок
23:33:40 08-06-2025
Гость (10:12:36 08-06-2025) Конечно продавец виноват что родители так воспитали дылд , ... Мозг на органы сдали уже??? Или 90-е не помните когда шприцы валялись на каждом шагу. По такой логике и продавцы наркоты не виноваты, родителей переизъять детишек в детский дом перевернуть, всех штрафовать. Чушь не несите.