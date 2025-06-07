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Президент ввел штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

Самое крупное наказание предусмотрено для юридических лиц

07 июня 2025, 21:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о штрафах за продажу детям энергетиков. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним вступил в силу 1 марта 2025 года, но изначально не предусматривал штрафы. Однако в мае Госдума приняла законопроект, вводящий административное наказание.

Теперь за нарушение грозит:

  • для физлиц – штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
  • для должностных лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей;
  • для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Помимо этого, Путин также подписал закон о проведении эксперимента по легализации гостевых домов на Алтае и в некоторых других регионах РФ.

Владимир Путин штрафы

Комментарии 4

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Гость

01:34:59 08-06-2025

Не очередная ли обираловка под высокопарным лозунгом "защиты детей"?

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Гость

06:07:09 08-06-2025

Вроде вообще запретить хотели.

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Гость

10:12:36 08-06-2025

Конечно продавец виноват что родители так воспитали дылд , которых трудно отличить от молотобойца с завода или от матери троих детей.
Если бы хотели реально бороться с этой проблемой, то штрафовать и лишать родительских прав нужно производителей етих бухариков.
Изымать детишек в детские дома и заставлять возвращать РФ мат капиталы.
Моментально навели бы порядок

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гость

23:33:40 08-06-2025

Гость (10:12:36 08-06-2025) Конечно продавец виноват что родители так воспитали дылд , ... Мозг на органы сдали уже??? Или 90-е не помните когда шприцы валялись на каждом шагу. По такой логике и продавцы наркоты не виноваты, родителей переизъять детишек в детский дом перевернуть, всех штрафовать. Чушь не несите.

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