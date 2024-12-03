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Президент Южной Кореи объявил в стране военное положение

Юн Сок Ель: необходимо "искоренить просеверокорейские силы"

03 декабря 2024, 21:30, ИА Амител

Флаг Южной Кореи / Фото: unsplash.com
Флаг Южной Кореи / Фото: unsplash.com

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря объявил о введении военного положения в стране. Об этом сообщает агентство Yonhap.

"Это решение принято, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок", – заявил президент.

По данным агентства, ночью Юн Сок Ель провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе власти из-за попыток отстранить его от должности президента.

Отмечается, что введение военного положения связано именно с попыткой импичмента южнокорейского лидера.

Политика Армия международные отношения

Комментарии 3

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Санечек

22:59:44 03-12-2024

Чем ответит Ын?

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гость

09:30:06 04-12-2024

да уже все разошлись

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Гость

09:33:31 04-12-2024

искоренить просеверокорейские силы --- а вдруг они с детьми на митинг прийдут, как в Грузии. Тогда тлько в ответ своих детей выводить, чтобы картинка в СМИ одинаковая была. И девочек в белых блузках. Какого-нибудь Нетаньяху или Макрона это бы не смутило, они могут сметать вместе с детьми и блузками, но на сентиментальное общество прием может подействовать

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