Президент Южной Кореи объявил в стране военное положение
Юн Сок Ель: необходимо "искоренить просеверокорейские силы"
03 декабря 2024, 21:30, ИА Амител
Флаг Южной Кореи / Фото: unsplash.com
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря объявил о введении военного положения в стране. Об этом сообщает агентство Yonhap.
"Это решение принято, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок", – заявил президент.
По данным агентства, ночью Юн Сок Ель провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе власти из-за попыток отстранить его от должности президента.
Отмечается, что введение военного положения связано именно с попыткой импичмента южнокорейского лидера.
22:59:44 03-12-2024
Чем ответит Ын?
09:30:06 04-12-2024
да уже все разошлись
09:33:31 04-12-2024
искоренить просеверокорейские силы --- а вдруг они с детьми на митинг прийдут, как в Грузии. Тогда тлько в ответ своих детей выводить, чтобы картинка в СМИ одинаковая была. И девочек в белых блузках. Какого-нибудь Нетаньяху или Макрона это бы не смутило, они могут сметать вместе с детьми и блузками, но на сентиментальное общество прием может подействовать