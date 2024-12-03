Президент Южной Кореи объявил в стране военное положение

Юн Сок Ель: необходимо "искоренить просеверокорейские силы"

03 декабря 2024, 21:30, ИА Амител

Флаг Южной Кореи / Фото: unsplash.com

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря объявил о введении военного положения в стране. Об этом сообщает агентство Yonhap.

"Это решение принято, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок", – заявил президент.

По данным агентства, ночью Юн Сок Ель провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе власти из-за попыток отстранить его от должности президента.

Отмечается, что введение военного положения связано именно с попыткой импичмента южнокорейского лидера.