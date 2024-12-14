Президенту Южной Кореи объявили импичмент

Функции главы государства будет исполнять премьер-министр

14 декабря 2024, 22:45, ИА Амител

Фото: Daniel Bernard / unsplash.com

Парламент Южной Кореи поддержал решение об импичменте президенту Юн Сок Елю. В начале декабря он пытался ввести в стране военное положение.

Как сообщает "Ренхап", за отстранение президента от должности проголосовали 204 депутата, против – 85, еще три парламентария воздержались, восемь бюллетеней признали недействительными.

Теперь окончательное слово остается за Конституционным судом. Судьям предстоит рассмотреть дело в течение 180 дней. До вынесения решения функции главы государства будет исполнять премьер-министр.

В ходатайстве об импичменте утверждается, что Юн Сок Ель "совершил мятеж", организовав беспорядки и угрожая парламенту и обществу.