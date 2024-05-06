При атаке ВСУ на Белгородскую область погибло шесть человек и 35 пострадало
Беспилотники атаковали три автомобиля
06 мая 2024, 14:40, ИА Амител
В Белгородской области шесть человек погибли и 35 пострадали при атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Инцидент случился в районе села Березовка Борисовского района. БПЛА атаковали легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия на работу. По данным оперштаба, речь идет о работниках свинокомплекса группы компаний "Агро-Белогорье".
"В результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм. По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами", – подчеркнул Гладков.
Сейчас на месте работают все оперативные службы. Информация о произошедшем уточняется, добавил глава региона.
16:14:19 06-05-2024
Фашисты они и есть фашисты
07:58:17 07-05-2024
Беспилотники атаковали три автомобиля -- а наши беспилотники могут атаковать автомобили?