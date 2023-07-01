При пожаре в трехэтажке в пригороде Барнаула спасли восемь человек

Инцидент случился в поселке Центральном

01 июля 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожарные в поселке Центральном Барнаула эвакуировали восьмерых человек из трехэтажного дома по улице Мира, где в одной из квартир на первом этаже произошло возгорание, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Звеньями газодымозащитной службы из задымленных помещений было спасено восемь человек, из них три человека по трехколенной лестнице", – рассказали в ведомстве.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На месте работало 4 автоцистерны и 17 человек личного состава. Причину произошедшего устанавливают.