В микрорайоне предложили возвести десять среднеэтажных домов и административные здания

10 апреля 2023, 06:15, ИА Амител



































Проект ЖК на ул. Гоголя, 25а / Фото: ИП "Черепанов С.В."

В Барнауле подготовили схему застройки четырёх кварталов частного сектора вдоль Ковша. На месте ветхого жилья архитекторы предложили возвести десять домов от 4 до 16 этажей, административные здания, магазин и клуб. Первый спроектированный дом в новом микрорайоне – это десятиэтажный ЖК на пересечении ул. Гоголя и пр. Комсомольского. Его повторно презентовали на градсовете 6 апреля. Несмотря на то, что члены комиссии настаивали на более высоком здании, проект утвердили.

Обновлённые эскизы

Десятиэтажный дом на 88 квартир планируют разместить на ул. Гоголя, 25а. Впервые эскизы будущего ЖК показали в конце декабря 2022 года. Тогда проект отклонили из-за того, что автор – архитектор Сергей Черепанов – не представил количество свободных мест в социальных учреждениях, не предусмотрел площадку для выгула собак, разместил часть парковочных мест дома на существующей автостоянке общего пользования. Также члены градсовета рекомендовали архитектору разработать проект развития квартала.

На заседании 6 апреля Черепанов пояснил, что практически все замечания были устранены. Так, в ЖК появилась подземная автостоянка на 29 машино-мест, на территории двора реализована возможность проезда машин. Дети, которые будут проживать в ЖК, смогут посещать школу № 1 (там около 60 свободных мест) и детский сад № 11 (в нём около 25 вакантных мест).

Кроме того, автор переработал и фасад дома: теперь они выполнены с элементами эклектики.

"В кварталах рядом присутствуют объекты культурного наследия, есть дома, построенные в XX веке, есть современные объекты. По проспекту Комсомольскому сложилась стихийная застройка, поэтому здание [на ул. Гоголя, 25а] рядовое, нет смысла делать какую-то вызывающую архитектуру", – отметил Черепанов.

Вместо ветхих домов

Будущий ЖК расположен в микрорайоне, который в перспективе могут занять многоэтажные дома. В проекте застройки, предложенном архитектором, под реновацию отведено около 2,5 га. Это четыре квартала, ограниченных пр. Комсомольским, ул. Промышленной, ул. Никитина и ул. Ползунова. Здесь Сергей Черепанов предложил построить десять домов от 4 до 16 этажей. У каждого здания – подземная автостоянка.

Фрагмент проекта застройки четырёх кварталов у Ковша / Фото: ИП "Черепанов С.В."

Также в квартале разместили 11 административных зданий от трёх до пяти этажей (часть из них уже построены в микрорайоне), магазин, клуб. В микрорайоне есть детский сад, который проектом предлагают реконструировать и увеличить количество мест со 120 до 160.

Без акцентов

Этажность проектируемого ЖК стала главной темой обсуждения. Большинство членов комиссии заявили: на углу пр. Комсомольского и ул. Гоголя нужен акцент – более высокое здание.

"Здание смотрится эстетично и по пластике фасадов, и по ритмике членений, и по колористке. Но объект стоит на углу, на пересечении двух районных магистралей. Хотелось бы тут иметь некий акцент. Его можно попробовать сделать за счёт некой рекламной конструкции, носителя наверху. Мне решение нравится", – отметил бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.

"Я тоже поддерживаю выступающих, которые считают, что столь важные улицы должны быть подчёркнуты. Акцент – это не обязательно высота, хотя так было бы лучше. Но ещё возможны укрупнение квартир, витражи, панорамное остекление", – добавил руководитель персональной мастерской Владимир Золотов.

Проект ЖК на ул. Гоголя, 25а / Фото: ИП "Черепанов С.В."

Сергей Черепанов объяснил: если построить акцентный ЖК, то он ухудшит градостроительную ситуацию на пр. Комсомольском, где много хаотичных и негармоничных зданий.

"Я не скажу, что большой сторонник "башен". Я стараюсь успокоить застройку, а она там (на пр. Комсомольском, – прим. ред.) очень сумбурная: и самостильная, и стихийная. Не считаю нужным выпячивать этот угол", – сказал он.

В итоге проект ЖК утвердили, а план развития квартала, который разработал Сергей Черепанов, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьёв рекомендовал задокументировать:

"Предлагаю не останавливаться на концепции застройки микрорайона, а оформить её надлежащим образом в документацию по планировке территории и утвердить в установленном порядке".