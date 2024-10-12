Зима все ближе. Когда ляжет снег в Алтайском крае и растает ли он?

Синоптики рассказали, когда похолодает в Алтайском крае и повалит снег

12 октября 2024, 07:05, ИА Амител

Первый снег / Фото из архива amic.ru

Зима ворвется в Алтайский край на ближайших выходных. Синоптики в ночь на 12 октября прогнозируют заморозки до -7 градусов, снег и мокрый снег. При этом местами порывы северного ветра будут достигать 16 метров в секунду. Об этом amic.ru сообщили в региональном ЦГМС.

Днем в субботу температура воздуха будет колебаться от +1 до +6°С. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В северных районах местами даже установится временный снежный покров. В ночь на 13 октября прогнозируются заморозки от -4 до -9 градусов, а днем столбики термометров покажут от -1 до +4.

"В ночь на воскресенье мокрый снег и снег ожидаются только по восточным районам, днем в крае будет преимущественно без осадков. В ночь на 14 октября мороз усилится до -11 градусов. Днем потеплеет до +5 и снежный покров разрушится", – рассказали алтайском ЦГМС.