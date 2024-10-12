Зима все ближе. Когда ляжет снег в Алтайском крае и растает ли он?
Синоптики рассказали, когда похолодает в Алтайском крае и повалит снег
12 октября 2024, 07:05, ИА Амител
Зима ворвется в Алтайский край на ближайших выходных. Синоптики в ночь на 12 октября прогнозируют заморозки до -7 градусов, снег и мокрый снег. При этом местами порывы северного ветра будут достигать 16 метров в секунду. Об этом amic.ru сообщили в региональном ЦГМС.
Днем в субботу температура воздуха будет колебаться от +1 до +6°С. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В северных районах местами даже установится временный снежный покров. В ночь на 13 октября прогнозируются заморозки от -4 до -9 градусов, а днем столбики термометров покажут от -1 до +4.
"В ночь на воскресенье мокрый снег и снег ожидаются только по восточным районам, днем в крае будет преимущественно без осадков. В ночь на 14 октября мороз усилится до -11 градусов. Днем потеплеет до +5 и снежный покров разрушится", – рассказали алтайском ЦГМС.
13:38:15 12-10-2024
Снежный покров всегда приходил 8 ноября. Прошлый год, это случилось на четыре дня позже и зима весь период куролесила, каждый месяц были громы и молнии. Нынче грехов натворили еще по более, так что будут и цветочки, и ягодки.
16:58:56 12-10-2024
Этот снег еще растает, не переживайте. Снежный покров раньше 10 ноября точно не ляжет. Дорожников и электриков жалко, делов им прибавилось. Да и обычным водителям тоже проблемно.
Нет, не надо нам ягодок и цветочек. Итак мерзнем круглый год, что зимой что летом. Пусть уж будет теплая зима. Как год назад
14:35:22 12-10-2024
У нас сегодня уже снег пошел 🤐