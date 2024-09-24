Причастность лиц неславянской внешности к стрельбе в алтайском селе опровергли

На данный момент задержан один подозреваемый — при обысках изъято четыре "травмата"

24 сентября 2024, 21:29, ИА Амител

Правоохранители опровергли распространившуюся в ряде Telegram-каналов информацию, что к конфликту в алтайском селе Боровиха причастны лица неславянской внешности. Как заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю и СУ СК по региону, недобросовестные авторы подобных публикаций пытаются сформировать общественный резонанс, используя контекст ориентировки.

На данный момент задержан 41-летний мужчина. Изъято четыре единицы травматического оружия, которое направлено на экспертизу. Правоохранители продолжают поиски причастных к преступлению лиц.

Напомним, что конфликт произошел ночью 22 сентября у одного из развлекательных заведений поселка. Вооруженная группа лиц расстреляла посетителей. В результате инцидента один из пострадавших получил тяжкий вред здоровью.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору") и ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). СМИ сообщали, что после конфликта злоумышленники скрылись в сторону Барнаула.