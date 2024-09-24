СК возбудил уголовное дело по двум статьям из-за конфликта со стрельбой на Алтае

По подозрению в произошедшем задержали 41-летнего мужчину

24 сентября 2024, 19:05, ИА Амител

Следователи подтвердили факт инцидента со стрельбой в алтайском селе Боровиха. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору") и ч. 2 ст. 213 УК РФ ("хулиганство, совершенное с применением оружия").

По версии следователей, ночью 22 сентября возле одного из развлекательных заведений группа лиц, вооруженная предметами, похожими на оружие, грубо нарушила общественный порядок, причинив огнестрельные ранения нескольким посетителям. В результате инцидента один из пострадавших получил тяжкий вред здоровью.

Сейчас по подозрению в совершении преступления задержан 41-летний местный житель, его проверяют на предмет участия в происшествии. Сотрудники ведомства проводят неотложные следственные действия по выяснению личностей других участников конфликта.