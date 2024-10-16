Причиной крушения Ми-8 на Камчатке могла стать плохая погода

Горы были полностью закрыты туманом

16 октября 2024, 07:49, ИА Амител

Вертолет Ми-8 / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Плохая погода в горах и неготовность экипажа к полету в таких условиях могли стать причиной крушения вертолета Ми-8 на Камчатке 31 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

В документах также представлены факты того, что в момент аварии стояла низкая облачность. Скриншот с камеры видеонаблюдения аэропорта Елизово, в 30 километрах от которого в горах упал борт, показывает, что горы были полностью закрыты туманом.

В отчете указывается, что командир вертолета не имел допуска к полетам по приборам. Также приведены данные, что все последние аварии с вертолетами "Витязь-аэро" происходили по причине ошибки в сложных метеоусловиях.