Причиной закрытия Kuzina в Барнауле могли стать накопившиеся долги
Ранее свою работу прекратили четыре точки кондитерской сети в Новосибирске
10 июня 2024, 16:15, ИА Амител
Сеть кондитерских Kuzina накопила долги и оказалась ответчиком по ряду судебных исков. Об этом со ссылкой на открытые источники сообщает Business FM Барнаул.
Напомним, что о закрытии единственной в Барнауле кондитерской стало известно накануне. На двери заведения, расположенного на проспекте Ленина, 63а, повесили соответствующее объявление.
Business FM Барнаул отмечает, что незадолго до этого прекратили работу четыре филиала кондитерской в Новосибирске. Оказалось, что у бизнеса накопились долги. Кроме того, налоговая подала на банкротство компании "Ресурсы Питания", которая некоторое время назад управляла точками в Новосибирске.
Вместе с тем представитель Kuzina Евгения Головкова ранее заявляла, что претензии налоговиков не отразятся на работе кофеен: все производственные процессы переключили на другое юрлицо – ООО "Виста". Однако долги перед ФНС есть и у него.
Сейчас свою работу продолжает лишь часть кондитерских в Новосибирске. Грозит ли им закрытие – пока неизвестно.
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