Причиной закрытия Kuzina в Барнауле могли стать накопившиеся долги

Ранее свою работу прекратили четыре точки кондитерской сети в Новосибирске

10 июня 2024, 16:15, ИА Амител

Оплата. Квитанция. Деньги / Фото: photogenica.ru

Сеть кондитерских Kuzina накопила долги и оказалась ответчиком по ряду судебных исков. Об этом со ссылкой на открытые источники сообщает Business FM Барнаул.

Напомним, что о закрытии единственной в Барнауле кондитерской стало известно накануне. На двери заведения, расположенного на проспекте Ленина, 63а, повесили соответствующее объявление.

Business FM Барнаул отмечает, что незадолго до этого прекратили работу четыре филиала кондитерской в Новосибирске. Оказалось, что у бизнеса накопились долги. Кроме того, налоговая подала на банкротство компании "Ресурсы Питания", которая некоторое время назад управляла точками в Новосибирске.

Вместе с тем представитель Kuzina Евгения Головкова ранее заявляла, что претензии налоговиков не отразятся на работе кофеен: все производственные процессы переключили на другое юрлицо – ООО "Виста". Однако долги перед ФНС есть и у него.

Сейчас свою работу продолжает лишь часть кондитерских в Новосибирске. Грозит ли им закрытие – пока неизвестно.