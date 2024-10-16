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Причину гибели туристки на Алтае раскрыл Следственный комитет

Девушка погибла от открытой черепно-мозговой травмы

16 октября 2024, 15:45, ИА Амител

Гора / Фото: https://pxhere.com/ru/photo/697867
Гора / Фото: https://pxhere.com/ru/photo/697867

Предварительной причиной смерти туристки, попавшей под камнепад в Горном Алтае, стал открытый перелом лицевой и затылочной частей головы, пишет РИА Новости со ссылкой на СК региона.

"По предварительным данным, причиной смерти туристки стал открытый перелом лицевой и затылочной частей головы (это уже от падения после удара в лицо). Открытая черепно-мозговая травма", – рассказали в Следкоме.

В ведомстве уточнили, что тело погибшей уже осмотрели и передали родителям.

По факту гибели девушки возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека.

Ранее на Курайском хребте организованная группа из 12 туристов попала под камнепад. Погибла 18-летняя девушка, двое пострадали.

Происшествия

Комментарии 8

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Гость

15:58:31 16-10-2024

Сочувствую близким.

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Гость

15:59:04 16-10-2024

тоесть в гробу закрытом хоронить и даже не посмотреть на прощание? ужас. разсплющило голову

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Гость

16:06:38 16-10-2024

Гость (15:59:04 16-10-2024) тоесть в гробу закрытом хоронить и даже не посмотреть на про... Воображение у вас!!!

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Гость

16:04:22 16-10-2024

опять кто то виноват кроме нее

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Гость

16:24:48 16-10-2024

Гость (16:04:22 16-10-2024) опять кто то виноват кроме нее... Так в том и смысл всех этих развлекух горно-туристических - именно в опасности! Не призрачной, а вполне себе реальной. Как они могут быть безопасными услугами?

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Гость

17:58:50 16-10-2024

Гость (16:24:48 16-10-2024) Так в том и смысл всех этих развлекух горно-туристических - ... Как минимум, каска обязательна.

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Гость

12:15:25 17-10-2024

Гость (16:24:48 16-10-2024) Так в том и смысл всех этих развлекух горно-туристических - ... Какие услуги, если это спортивное мероприятие? Вид спорт - спортивный туризм не слышали?

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Гость

07:21:01 17-10-2024

Это судьба.

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