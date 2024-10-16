Причину гибели туристки на Алтае раскрыл Следственный комитет

Девушка погибла от открытой черепно-мозговой травмы

16 октября 2024, 15:45, ИА Амител

Гора / Фото: https://pxhere.com/ru/photo/697867

Предварительной причиной смерти туристки, попавшей под камнепад в Горном Алтае, стал открытый перелом лицевой и затылочной частей головы, пишет РИА Новости со ссылкой на СК региона.

"По предварительным данным, причиной смерти туристки стал открытый перелом лицевой и затылочной частей головы (это уже от падения после удара в лицо). Открытая черепно-мозговая травма", – рассказали в Следкоме.

В ведомстве уточнили, что тело погибшей уже осмотрели и передали родителям.

По факту гибели девушки возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека.

Ранее на Курайском хребте организованная группа из 12 туристов попала под камнепад. Погибла 18-летняя девушка, двое пострадали.