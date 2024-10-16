Причину гибели туристки на Алтае раскрыл Следственный комитет
Девушка погибла от открытой черепно-мозговой травмы
16 октября 2024, 15:45, ИА Амител
Предварительной причиной смерти туристки, попавшей под камнепад в Горном Алтае, стал открытый перелом лицевой и затылочной частей головы, пишет РИА Новости со ссылкой на СК региона.
"По предварительным данным, причиной смерти туристки стал открытый перелом лицевой и затылочной частей головы (это уже от падения после удара в лицо). Открытая черепно-мозговая травма", – рассказали в Следкоме.
В ведомстве уточнили, что тело погибшей уже осмотрели и передали родителям.
По факту гибели девушки возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека.
Ранее на Курайском хребте организованная группа из 12 туристов попала под камнепад. Погибла 18-летняя девушка, двое пострадали.
15:58:31 16-10-2024
Сочувствую близким.
15:59:04 16-10-2024
тоесть в гробу закрытом хоронить и даже не посмотреть на прощание? ужас. разсплющило голову
16:06:38 16-10-2024
Гость (15:59:04 16-10-2024) тоесть в гробу закрытом хоронить и даже не посмотреть на про... Воображение у вас!!!
16:04:22 16-10-2024
опять кто то виноват кроме нее
16:24:48 16-10-2024
Гость (16:04:22 16-10-2024) опять кто то виноват кроме нее... Так в том и смысл всех этих развлекух горно-туристических - именно в опасности! Не призрачной, а вполне себе реальной. Как они могут быть безопасными услугами?
17:58:50 16-10-2024
Гость (16:24:48 16-10-2024) Так в том и смысл всех этих развлекух горно-туристических - ... Как минимум, каска обязательна.
12:15:25 17-10-2024
Гость (16:24:48 16-10-2024) Так в том и смысл всех этих развлекух горно-туристических - ... Какие услуги, если это спортивное мероприятие? Вид спорт - спортивный туризм не слышали?
07:21:01 17-10-2024
Это судьба.