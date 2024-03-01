Приднестровье меняет курс? Почему заговорили о вхождении ПМР в состав России

Эксперты оценили новый всплеск напряженности вокруг мятежной республики

01 марта 2024, 07:00, ИА Амител

Флаги ПМР и России на Дворце Республике в Тирасполе / Фото: president.gospmr.org

28 февраля съезд народных депутатов всех уровней Приднестровья (ПМР) принял решение обратиться к России за помощью из-за действий молдавского руководства. Ситуация вокруг непризнанного государства накалялась с начала СВО. Президент Молдавии Майя Санду взяла курс на ликвидацию самостоятельности региона и создание фактически "второго фронта" для РФ. Как может развиваться ситуация вокруг ПМР, на что способен Кишинев и какие действия может предпринять Москва – разбирался журналист amic.ru Андрей Магас.

От съезда – Путину

Приднестровский съезд депутатов всех уровней собрался четвертый раз за время существования республики и проводился впервые за 18 лет. Участники обсуждали вопрос сохранения независимости ПМР, которая была поставлена под угрозу после принятия Молдавией ряда мер экономического и государственно-правового характера.

Справка: в 2023 году молдавский парламент принял поправки в уголовный кодекс. В народе он получил название "закон о сепаратизме", предусматривающий ответственность за сепаратизм в виде лишения свободы. Под сепаратистами Кишинев подразумевает именно руководство ПМР и граждан, принявших российское гражданство. Кроме того, молдавские власти обложили дополнительными пошлинами товары, поступающие в республику. Усугубляются проблемы и с поставками топлива, лекарств, медицинского оборудования и др. Многие предприятия региона столкнулись со сложностями при экспорте своей продукции.

А перед началом съезда в СМИ появились сообщения, что его участники могут обратиться к Москве с просьбой принять республику в состав Российской Федерации. Так, 20 февраля бывший руководитель службы связи, информации и СМИ Приднестровья Геннадий Чорба напомнил на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, в России признана экстремистской и запрещена. – Прим. ред.), что "такие мероприятия созываются для принятия ключевых решений" (например, на втором съезде была объявлена независимость региона от Молдавии).

Он также обратил внимание, что 29 февраля "будет обращение президента РФ Путина к Федеральному собранию". "Вероятнее всего, исходя из анализа ситуации, из Москвы пришла команда провести этот съезд, на котором должна быть озвучена просьба от имени граждан <...> к России, принять Приднестровье в состав Российской Федерации, а 29 февраля Путин объявит об этом в своем обращении, и Федеральное собрание в ускоренном порядке примет решение удовлетворить поступившую просьбу", – написал Чорба.

Вскоре американский Институт изучения войны выпустил "предупреждение" о возможном объявлении в ПМР референдума по вопросу вхождения в состав РФ. Впрочем, аналитики института сочли вариант объявления российским президентом в послании парламенту о присоединении ПМР маловероятным. "Путин, скорее всего, будет приветствовать любые действия Конгресса депутатов Приднестровья и выскажет свои замечания по ситуации", – говорится в публикации.

Подготовка подкачала?

Тем не менее председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил НСН, что если Кишинев продолжит оказывать жесткое давление на ПМР, то ее жители вполне могут попроситься в состав России. "Вхождение Приднестровья в состав России – вопрос очень сложный, но если Санду не услышит голос людей (в том числе 200 с лишним тысяч русских в Приднестровье), то, конечно, население Приднестровья вправе возмутиться и сделать свой выбор – либо отделяться, либо проситься в другую страну", – заявил руководитель думского комитета.

В ответ заместитель генсека НАТО Мирча Джаноэ заявил в интервью румынскому телеканалу PRO TV, что "если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, если это произойдет, НАТО осудит эти шаги и продолжит поддерживать Молдавию".

По словам гендиректора Института региональных проблем, доцента Финансового университета при правительстве России Дмитрия Журавлева, в организации и проведении съезда ПМР немало странных моментов. При этом он сомневается, что депутаты собирались поднимать вопрос о вхождении в состав российского государства.

"Если бы вопрос об этом реально стоял, то подготовка к съезду была бы более основательной и необходимое число голосов в пользу соответствующего предложения удалось бы набрать", – поделился он своим мнением с amic.ru. Депутаты ПМР также опровергли появившиеся сообщения. Накануне съезда один из его участников заявил "Коммерсанту": "Я вам не 100 процентов, а все 200 процентов даю, что не будет никто говорить о включении Приднестровья в состав России".

Последовала реакция и со стороны молдавского правительства. Его пресс-секретарь Даниэл Водэ заявил 28 февраля, что в Кишиневе "очень внимательно наблюдают и подтверждают, что приднестровский регион соответствует цели мира и безопасности Республики Молдова". Информацию о радикальных решениях он назвал очередной пропагандистской "акцией, аферой, которая не заслуживает эфиров иностранных журналистов и напряженных заголовков в сводках новостей".

Съезд раскрыл карты

На съезде были приняты резолюция и декларация с призывом к России оказать помощь ПМР, поскольку большая часть граждан республики (почти половина) являются гражданами РФ. Кстати, в 2006 году в Приднестровье состоялся референдум, на котором 97% участников проголосовали за интеграцию с Россией. Также в документе молдавские власти обвиняются в "беспрецедентном экономическом давлении" на регион.

"Молдова усилила применение блокадно-ограничительных мер, направленных на подрыв экономического потенциала, разрушение основ независимости и государственности, навязывание чуждых ценностей, противоречащих исторической правде и основам идентичности единого многонационального приднестровского народа", – говорится в документе.Депутаты ПМР обратились к Госдуме, Совету Федерации РФ использовать дипломатические меры "по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы". Также направлены обращения в адрес ООН, ОБСЕ, Европарламента и других структур.

Кстати, в обращении президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию также не прозвучало объявления о приеме ПМР в состав России.

Директор Института социально-политических исследований (Тирасполь) и регионального развития Игорь Шорников сообщил, что сведения о якобы готовящемся обращении к российскому руководству изначально не соответствовали действительности.

"Это был вброс, призванный дискредитировать работу съезда, саму идею его проведения, сделанный его противниками. Никаких скрытых мотивов, кроме тех, что были отражены в итоговых документах, не было", – заявил он amic.ru.Шорников заметил, что итоговые документы форума были тщательно проработаны и не содержали каких-то радикальных выпадов.

"Приднестровская республика очень ценит мир, стабильность и сотрудничество. Она стремится предотвратить развитие событий по негативному сценарию. Но если в Кишиневе будут продолжать политику такого удушения ПМР в своих объятиях, то мы очень надеемся, что Россия окажет нам необходимую помощь".

Россия не бросит

Жители Приднестровья, по мнению собеседника, скорее всего, рассчитывают на экономическую помощь:

"Большинство жителей республики – граждане России, поэтому уверены, что Москва не допустит, чтобы их жизненный уровень упал до критической отметки. Конечно, потери для экономики ПМР все равно будут, но главное – не допустить гуманитарной катастрофы". Игорь Шорников напомнил, что на обращение депутатов уже отреагировал российский МИД, депутаты Госдумы.

"Сейчас готовятся соответствующие обращения в ООН, ОБСЕ, ЕС и другие структуры, даны необходимые поручения. Как только обращения будут направлены – будем ожидать ответов".

Он добавил, что здесь важна реакция международных структур, в частности – ЕС.

"Как известно, ЕС предоставил Приднестровью автономный статус в плане экономической деятельности, и теперь просто должен будет отреагировать, оценить, почему введенные им правила попираются. Тем более что европейские структуры претендуют на роль влиятельного игрока в данном приграничном для себя регионе. Если же он отмолчится, то это покажет его слабость как регионального актора, нанесет ущерб его репутации и ударит по позициям Евросоюза на других участках – скажем, в Закавказье, где он также стремится играть значительную роль".

Дмитрий Журавлев не сомневается, что Москва в любом случае будет стремиться поддержать Приднестровье.

"Россия в любом случае поддержит республику. Вопрос в формах этой поддержки. Конечно, это потребует от нашей страны больших усилий, учитывая текущую обстановку, но мы Приднестровье не оставим".

Эксперт не сомневается, что ситуация будет накаляться и дальше: "Молдавия будет усиливать давление, если не последуют никакие ответные действия. У Москвы есть набор инструментов для ответа. Но здесь, конечно, очень многое будет зависеть от ситуации на Украине", – заключил он.