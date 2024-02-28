Участники съезда депутатов в Приднестровье обратятся за помощью к РФ
В проекте резолюции также содержатся обращения в адрес генсека ООН, СНГ, Европарламента и ОБСЕ с просьбой не допустить эскалации в отношениях между Приднестровьем и Молдавией
28 февраля 2024, 18:34, ИА Амител
Участники съезда депутатов всех уровней в Приднестровье намерены обратиться за помощью к России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект резолюции съезда, который получили парламентарии.
В документе содержится просьба в адрес Совфеда и Госдумы "о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы", с учетом факта проживания на территории республики свыше 220 тысяч граждан РФ, а также положительного опыта российского миротворчества на Днестре.
Также в нем содержатся обращения в адрес генсека ООН, СНГ, Европарламента и ОБСЕ с просьбой не допустить эскалации в отношениях между Приднестровьем и Молдавией.
20:10:04 28-02-2024
Зачем обращаться к посредникам: ОБСЕ (организация безопасности и сотрудничества Европы) и Европарламент, сразу пишите в ЦРУ и Пентагон. В этих конторах самые кровожадные чиновники, надо просто заменить слова на антонимы и тогда всё встанет на свои места. Это они корректировали ракетные обстрелы в Донецке и выбивают деньги на оружие.
07:51:03 29-02-2024
220 тысяч граждан РФ --- это тоже избиратели