Приднестровье попросило Россию увеличить число миротворцев

По его словам, миротворцы — основной фактор безопасности на Днестре, который останавливает "горячие головы" из Молдавии и с Украины

08 мая 2023, 15:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики просят Россию увеличить число миротворцев. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава представительства республики в Москве Леонид Манаков.

По его словам, миротворцы – основной фактор безопасности на Днестре, который останавливает "горячие головы" из Молдавии и с Украины.

"Пока продолжается миротворческая миссия России, Молдова скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья", – заявил Манаков.

Вместе с тем дипломат заявил, что ещё в 1995 году Россия сократила контингент до двух мотострелковых батальонов с изначальных шести. Сейчас там не более 450 миротворцев, тогда как их может быть до 3100.