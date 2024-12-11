Придорожный комплекс отдыха планируют построить в барнаульском поселке Булыгино

Участок разыграли на аукционе в 2017 году

11 декабря 2024, 09:00, ИА Амител

Проект комплекса отдыха / Фото: "Мастерская Золотова"

Небольшую придорожную базу отдыха на шесть корпусов запроектировали в поселке Булыгино, рядом с комплексом "Форсаж". Проект представил на градсовете архитектор Владимир Золотов. Он сообщил, что на участке при строительстве зданий высадят деревья, а все объекты спроектированы максимально простыми.

Территорию комплекса благоустроят: сделают асфальтированные проезды, пешеходные дорожки выполнят из гравийно-песчаной смеси. На участке – шесть одноэтажных корпусов с террасой, комнатой для отдыха и санузлом. Для посетителей предусмотрена парковка на 18 машино-мест.

Участок строительства / Фото: "Мастерская Золотова"

"Силуэт и архитектуру местности создают здания, расположенные на возвышенности, в пяти метрах над объектом. Поэтому одноэтажные здания комплекса соподчинены силуэту бора и максимально спрятаны в зелени. Они не претендуют на градостроительные акценты, ансамбли, удалены от улиц. Фасады максимально вписаны в среду, очень простые: деревянные рейки, композитные панели", – отметил Владимир Золотов.

Часть деревьев на участке при строительстве зданий вырубят, но взамен предлагают выполнить компенсационное озеленение, высадив хвойные и лиственные породы.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев напомнил, что участок был предоставлен в аренду с публичных торгов. И земля (по виду разрешенного использования) предназначена для строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

"О каком придорожном отдыхе может идти речь? Будет нецелевое использование участка. Нужно переработать проект в соответствии с видами разрешенного использования. Они не подлежат изменению, если это не предусмотрено договорами аренды", – сказал Антон Воробьев.

Заказчик объекта готов привести документы в соответствие, заявил Владимир Золотов. И добавил: проект комплекса вынесли на градсовет лишь для предварительного рассмотрения, чтобы инвестор понимал, можно ли вообще на участке расположить такие объекты.

Первый замглавы Барнаула Андрей Федоров с такой позицией архитектора согласился. Однако проект комплекса все равно отправили на доработку.

"Ничего не мешает заказчику выходить с концепцией проекта и показать, как он эту территорию видит. Не вижу противоречия с законом. Может быть, он не сегодня ее будет реализовывать, а через пять лет", – резюмировал Федоров.