Придорожный комплекс отдыха планируют построить в барнаульском поселке Булыгино
Участок разыграли на аукционе в 2017 году
11 декабря 2024, 09:00, ИА Амител
Небольшую придорожную базу отдыха на шесть корпусов запроектировали в поселке Булыгино, рядом с комплексом "Форсаж". Проект представил на градсовете архитектор Владимир Золотов. Он сообщил, что на участке при строительстве зданий высадят деревья, а все объекты спроектированы максимально простыми.
Территорию комплекса благоустроят: сделают асфальтированные проезды, пешеходные дорожки выполнят из гравийно-песчаной смеси. На участке – шесть одноэтажных корпусов с террасой, комнатой для отдыха и санузлом. Для посетителей предусмотрена парковка на 18 машино-мест.
Участок строительства / Фото: "Мастерская Золотова"
"Силуэт и архитектуру местности создают здания, расположенные на возвышенности, в пяти метрах над объектом. Поэтому одноэтажные здания комплекса соподчинены силуэту бора и максимально спрятаны в зелени. Они не претендуют на градостроительные акценты, ансамбли, удалены от улиц. Фасады максимально вписаны в среду, очень простые: деревянные рейки, композитные панели", – отметил Владимир Золотов.
Часть деревьев на участке при строительстве зданий вырубят, но взамен предлагают выполнить компенсационное озеленение, высадив хвойные и лиственные породы.
Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев напомнил, что участок был предоставлен в аренду с публичных торгов. И земля (по виду разрешенного использования) предназначена для строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
"О каком придорожном отдыхе может идти речь? Будет нецелевое использование участка. Нужно переработать проект в соответствии с видами разрешенного использования. Они не подлежат изменению, если это не предусмотрено договорами аренды", – сказал Антон Воробьев.
Заказчик объекта готов привести документы в соответствие, заявил Владимир Золотов. И добавил: проект комплекса вынесли на градсовет лишь для предварительного рассмотрения, чтобы инвестор понимал, можно ли вообще на участке расположить такие объекты.
Первый замглавы Барнаула Андрей Федоров с такой позицией архитектора согласился. Однако проект комплекса все равно отправили на доработку.
"Ничего не мешает заказчику выходить с концепцией проекта и показать, как он эту территорию видит. Не вижу противоречия с законом. Может быть, он не сегодня ее будет реализовывать, а через пять лет", – резюмировал Федоров.
09:11:07 11-12-2024
- "Может быть он не сегодня ее будет реализовывать, а через пять лет", – резюмировал Федоров." Пока обстановка в стране - не до жиру.
12:42:55 11-12-2024
давно ли Федоров стал компетентным по поводу городской застройки?
15:58:42 11-12-2024
Может дорогу для начала там отремонтировать, да проложить по лесу, доделать от планеты ку до борзовки?
18:42:47 11-12-2024
Жители ул. Вербная, которая прилегает к этому участку, прочитав данную информацию, уже сплотились и готовы добиваться признания незаконным данных планов по застройке участка.