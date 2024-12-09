Проект "средиземноморского" магазина на Павловском тракте отклонили на градсовете
Здание спроектировали по канонам фэншуй
09 декабря 2024, 09:00, ИА Амител
Трехэтажное торгово-офисное здание планируют возвести в проезде Рыбозаводском, 15 (пересечение Павловского тракта и ул. Фурманова). Несмотря на то, что проект лишь проходит согласование, якорный арендатор здания уже найден: площади хочет занять компания по продаже лакокрасочных материалов. Однако ей придется немного подождать: эскизы офисника отклонили на градсовете.
По канонам фэншуй
Участок, где возведут магазин, расположен в окружении частного сектора и коммерческих объектов (трех автосервисов). Площадка огорожена забором и выровнена. Проект здания разработала архитектурная мастерская "Классика" Александра Деринга. Докладчик Илья Нетолчин сообщил, что кроме офисных помещений в здании предусмотрен небольшой буфет и склад.
Территория магазина не будет огорожена. Здесь запланирована ландшафтная композиция с малой архитектурной формой. Также на участке разместят парковку на 14 машино-мест. Архитектуру здания, по словам докладчика, сделали более выразительной, чем соседние строения, но не перегрузили ее. Интересно, что объект спроектирован с учетом канонов древней восточной практики, любителем которой является заказчик.
Участок строительства / Фото: мастерская "Классика"
"Основной мотив архитектуры – террасированная а-ля "средиземноморская" архитектура. Кровля эксплуатируемая, есть терраса для работников офиса, открытая обеденная зона для посетителей буфета на втором этаже. Большие витрины. Планировка и соотношение основных объемов продиктованы канонами фэншуй", – сообщил Илья Нетолчин.
Магазин спроектирован на основе монолитного железобетонного каркаса, отделка – мокрый фасад сложного зеленого оттенка. Украшать стены здания будет лепнина и другие архитектурные элементы.
Не Средиземноморье
Члены градсовета предположили, что парковки на 14 автомобилей недостаточно для обслуживания здания. Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев рекомендовал архитекторам рассмотреть встроенную парковку, чтобы компенсировать возможную нехватку машино-мест.
Некоторые члены комиссии усомнились в целесообразности выбранного архитектурного стиля, в котором прослеживаются мотивы современной средиземноморской архитектуры.
"Сравнительно небольшой магазин, мы находимся в резко континентальном сибирском климате. Как будут использоваться открытые террасы? Они декоративные?" – спросил главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров.
"Есть площадки, которые будут эксплуатироваться. Кровля малоуклонная, на нее заказчик хочет установить светодиодные панели, и вопрос снега будет решать", – ответил докладчик.
В противовес перспективам
А вот главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников вообще поставил под сомнение строительство магазина. Он обратил внимание, что в ЕГРН разрешенное использование земельного участка – коммунальное обслуживание. Строительство офисных зданий (и большинства других) в этой зоне запрещено.
Руководитель "Классики" Александр Деринг на это ответил, что сейчас происходит процесс объединения с соседним пустующим участком, но заказчик уже подал документы на изменение назначения земли.
Впрочем, комиссия была категорична. Архитектор Сергей Боженко увидел и другую проблему: в обозримом будущем Павловский тракт ждет реконструкция. И проектируемый магазин может оказаться в зоне сноса.
"Рано или поздно городу придется решать вопрос расширения улицы и добавления полос движения с обеих сторон. Надо максимально отодвинуть объект от Павловского тракта", – сказал Боженко.
Виктор Четошников поддержал: и в существующем, и в скорректированном генплане города (который уже прошел общественные обсуждения) здесь заложена крупная транспортная развязка.
"Этот участок потребует расширения красных линий, Павловского тракта, потребуется существенная перепланировка участков в продолжении ул. Советской Армии", – отметил Четошников.
С учетом всех замечаний проект отклонили.
09:30:30 09-12-2024
Ой!? Да стройте уже!
Пусть в городе будет всего и побольше и разношёрстного! Что бы на всякий вкус и цвет!!!...
Может тогда и приезжать сюда будут...?
09:41:31 09-12-2024
Фэн-шуй, вообще-то, изначально, искусство обустройства кладбищ...
Кстати, один из самых известных в РФ фэн-шуй сян-шанов- Татьяна Мизгирёва родом из Барнаула.
10:09:10 09-12-2024
Плоская "средиземноморская" кровля, да ещё и "эксплуатируемая" - это в нашем климате совсем "не феншуй"...
10:33:41 09-12-2024
маааленький какой, няшный. у меня гараж примерно такой.