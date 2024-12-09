Проект "средиземноморского" магазина на Павловском тракте отклонили на градсовете

Здание спроектировали по канонам фэншуй

09 декабря 2024, 09:00, ИА Амител

Проект торгово-офисного здания по проезду Рыбозаводскому, 15 / Фото: мастерская "Классика"

Трехэтажное торгово-офисное здание планируют возвести в проезде Рыбозаводском, 15 (пересечение Павловского тракта и ул. Фурманова). Несмотря на то, что проект лишь проходит согласование, якорный арендатор здания уже найден: площади хочет занять компания по продаже лакокрасочных материалов. Однако ей придется немного подождать: эскизы офисника отклонили на градсовете.

По канонам фэншуй

Участок, где возведут магазин, расположен в окружении частного сектора и коммерческих объектов (трех автосервисов). Площадка огорожена забором и выровнена. Проект здания разработала архитектурная мастерская "Классика" Александра Деринга. Докладчик Илья Нетолчин сообщил, что кроме офисных помещений в здании предусмотрен небольшой буфет и склад.

Территория магазина не будет огорожена. Здесь запланирована ландшафтная композиция с малой архитектурной формой. Также на участке разместят парковку на 14 машино-мест. Архитектуру здания, по словам докладчика, сделали более выразительной, чем соседние строения, но не перегрузили ее. Интересно, что объект спроектирован с учетом канонов древней восточной практики, любителем которой является заказчик.

Участок строительства / Фото: мастерская "Классика"

"Основной мотив архитектуры – террасированная а-ля "средиземноморская" архитектура. Кровля эксплуатируемая, есть терраса для работников офиса, открытая обеденная зона для посетителей буфета на втором этаже. Большие витрины. Планировка и соотношение основных объемов продиктованы канонами фэншуй", – сообщил Илья Нетолчин.

Магазин спроектирован на основе монолитного железобетонного каркаса, отделка – мокрый фасад сложного зеленого оттенка. Украшать стены здания будет лепнина и другие архитектурные элементы.

Не Средиземноморье

Члены градсовета предположили, что парковки на 14 автомобилей недостаточно для обслуживания здания. Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев рекомендовал архитекторам рассмотреть встроенную парковку, чтобы компенсировать возможную нехватку машино-мест.

Некоторые члены комиссии усомнились в целесообразности выбранного архитектурного стиля, в котором прослеживаются мотивы современной средиземноморской архитектуры.

"Сравнительно небольшой магазин, мы находимся в резко континентальном сибирском климате. Как будут использоваться открытые террасы? Они декоративные?" – спросил главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров.

"Есть площадки, которые будут эксплуатироваться. Кровля малоуклонная, на нее заказчик хочет установить светодиодные панели, и вопрос снега будет решать", – ответил докладчик.

В противовес перспективам

А вот главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников вообще поставил под сомнение строительство магазина. Он обратил внимание, что в ЕГРН разрешенное использование земельного участка – коммунальное обслуживание. Строительство офисных зданий (и большинства других) в этой зоне запрещено.

Руководитель "Классики" Александр Деринг на это ответил, что сейчас происходит процесс объединения с соседним пустующим участком, но заказчик уже подал документы на изменение назначения земли.

Впрочем, комиссия была категорична. Архитектор Сергей Боженко увидел и другую проблему: в обозримом будущем Павловский тракт ждет реконструкция. И проектируемый магазин может оказаться в зоне сноса.

"Рано или поздно городу придется решать вопрос расширения улицы и добавления полос движения с обеих сторон. Надо максимально отодвинуть объект от Павловского тракта", – сказал Боженко.

Виктор Четошников поддержал: и в существующем, и в скорректированном генплане города (который уже прошел общественные обсуждения) здесь заложена крупная транспортная развязка.

"Этот участок потребует расширения красных линий, Павловского тракта, потребуется существенная перепланировка участков в продолжении ул. Советской Армии", – отметил Четошников.

С учетом всех замечаний проект отклонили.