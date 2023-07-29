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Приезжие до смерти избили мужчину в Москве. Видео

Злоумышленников заключили под стражу

29 июля 2023, 17:38, ИА Амител

Злоумышленники в ходе конфликта избили двух мужчин в Москве. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

37-летний пострадавший скончался в больнице. Знакомый погибшего также находится в медучреждении.

Отмечается, что двое нападавших 22 и 27 лет были приезжими из Брянска. Их уже поместили под стражу.

Также в их отношении завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Расследование продолжается.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал добиться заключения под стражу мужчины, избившего медика в Яровом.

Москва Происшествия

Комментарии 4

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Гость

19:13:53 29-07-2023

Бородатые москвичи?

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Юс

00:41:29 30-07-2023

А в Брянск эти черти с какой горы спустились?

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Олег

03:45:43 30-07-2023

Писать надо - уроженец такого-то города, села деревни...

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Гость

10:35:31 30-07-2023

Это дети гор, судя по внешности... Дикари. К нам похожий зимой приставал, подраться у него руки чесались. Хорошо, полиция рядом оказалась, и его успокоили.

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