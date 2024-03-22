Пригород Барнаула может подтопить из-за "очень дружной весны" и обильных осадков

Предварительный прогноз весеннего половодья дал начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский

22 марта 2024, 15:12, ИА Амител

Обь в марте 2024 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Резкое повышение температуры воздуха может спровоцировать превышение критического уровня в реке Оби вблизи города Барнаула и подтопление приусадебных участков. Такой сценарий вероятен, если активное потепление будет сопровождаться выпадением обильных осадков. Об этом журналистам в пятницу, 22 марта, сообщил начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский.

"При очень дружной весне и большом количестве осадков в реке Оби в районе города Барнаула возможно превышение опасных отметок, подтопление приусадебных участков, перелив дорог", – сказал Алексей Крутовский.

Эксперт подчеркнул, что данные – предварительные, детальный прогноз гидрологической обстановки в Сибири будет составлен в начале апреля. Сейчас в горах Алтая на Семинском маршруте еще идут работы по определению снегозапасов. Но промежуточные итоги по первому маршруту показали, что нормы снегонакопления немного превышены, однако они ниже показателей 2023 года. Какой будет уровень воды в реках в дальнейшем, будет зависеть от погоды апреля.

Крутовский также рассказал, что весенние процессы на реках Алтая уже начались: наблюдаются закраины, проталины, идет небольшой подъем уровня.

Как уточнила amic.ru ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт, в результате дневных оттепелей небольшой подъем уровня рек сейчас отмечается только в верхних течениях Алея и Чарыша.