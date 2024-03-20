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"Притормозит все процессы". Почему ледоход на Алтае в 2024 году может начаться позже

Об этом заявил заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер

20 марта 2024, 14:00, ИА Амител

Ледоход в Барнауле / Фото: amic.ru
Ледоход в Барнауле / Фото: amic.ru

Вскрытие рек в Алтайском крае ожидается в первой декаде апреля, но резкое похолодание в ближайшие несколько недель может отложить ледоход в регионе. Об этом в новом выпуске программы "Переговорка" на amic.ru рассказал заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер.

По его словам, в конце марта в регион придет потепление. Однако апрель начнется в Алтайском крае с серьезного похолодания. Ночные температуры могут достигать даже -17 градусов. Днем же в регионе также будут минусовые температуры.

"Это может притормозить все процессы. Причем очень существенно", – рассказал Александр Люцигер.

Отметим, что в 2023 году ледоход на Алтае начался непривычно рано: уже 12 апреля. Тогда причиной такого раннего вскрытия рек стал очень теплый март. В итоге на территории Республики Алтай по долинам рек произошел сход снежного покрова и раньше средних многолетних значений – сход снега на водосборе в Алтайском крае.

Также в выпуске "Переговорка" Александр Люцигер рассказал, почему в этом году край может ждать очень масштабный паводок и почему метеозависимость – не миф.

Смотрите новый выпуск "Переговорки" 21 марта на amic.ru.

Фото: amic.ru

Почему ледоход на Алтае начался на 12 дней раньше и приведёт ли это к паводку?

У главного синоптика в Сибири Александра Люцигера есть ответ на этот вопрос
НОВОСТИОбщество

Алтайский край Погода Паводок Ледоход
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Комментарии 3

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Гость

14:19:34 20-03-2024

Лет 10 назад ( точно год не помню) ледоход в районе Барнаула начался 1 апреля. Вот это рано я понимаю.

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Гость

14:22:48 20-03-2024

Определиться можно. То раньше, то позже.

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Гость

13:25:44 21-03-2024

Сколько себя помню всегда ледоход на Оби был в районе 11-15 апреля.в отдельные годы чуть рань либо чуть позже.

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