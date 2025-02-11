НОВОСТИПроисшествия

Пригородные поезда задерживаются в Приволжье после атаки беспилотников

По предварительным данным, пострадавших в ходе атаки нет

11 февраля 2025, 14:45, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале / Фото: amic.ru
Поезд на ж/д вокзале / Фото: amic.ru

Пригородные поезда задерживаются в Саратовской области на перегоне Сазанка – Нефтяная вследствие атаки БПЛА на регион. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Приволжской железной дороги.

Губернатор региона Роман Бусаргин ранее сообщал, что саратовское промышленное предприятие получило повреждение в ходе атаки беспилотников, также там вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание потушили.

"На перегоне Сазанка – Нефтяная Саратовского региона Приволжской железной дороги по техническим причинам задерживаются пригородные поезда. Приволжская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", – сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

11 февраля над Саратовской областью системы ПВО сбили 18 БПЛА. Утром в аэропорту Саратова вводили временные ограничения.

Россия Беспилотники

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

14:58:26 11-02-2025

Опять падение обломков

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:37 11-02-2025

Помню как Митя Медведев клялся что не дай Бог хоть один снаряд пусть только попробует упасть на территорию РФ ...
Что говорит заведующий ПВО по этому случаю ?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров