Обломки беспилотников повредили жилые дома в Краснодарском крае
По предварительным данным, пострадавших нет
10 февраля 2025, 09:00, ИА Амител
В Краснодаре украинский беспилотник повредил ЖК "Центральный". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.
Известно, что БПЛА сбили над городом системы ПВО. Его обломки упали на техническую надстройку 19-этажного жилого дома.
"Мэр Краснодара доложил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный". БПЛА киевского режима сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19-м этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал Вениамин Кондратьев.
Мэр Краснодара Евгений Наумов уточнил, что системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме. Жилые помещения в ходе происшествия не пострадали, пожара также не было.
Место ЧП оцепили, на месте работают спецслужбы и правоохранительные органы.
Помимо этого, беспилотник сбили в поселке Афипском Краснодарского края. Поврежден частный дом.
"Еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района. Там, к сожалению, обломки повредили частный дом. Никто не пострадал, на месте работают специальные службы. Жителям как можно скорее нужно помочь восстановить свое имущество – такую задачу поставил исполняющему обязанности главы муниципалитета Дмитрию Малову", – сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
09:01:55 10-02-2025
Обломки, опять обломки
09:48:35 10-02-2025
Гость (09:01:55 10-02-2025) Обломки, опять обломки ... Хлопки кондиционеров
11:15:25 10-02-2025
Новояз такой новояз.