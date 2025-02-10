Обломки беспилотников повредили жилые дома в Краснодарском крае

По предварительным данным, пострадавших нет

10 февраля 2025, 09:00, ИА Амител

Момент взрыва БПЛА над жилым домом в Краснодаре / Фото: скриншот из видео Shot

В Краснодаре украинский беспилотник повредил ЖК "Центральный". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Известно, что БПЛА сбили над городом системы ПВО. Его обломки упали на техническую надстройку 19-этажного жилого дома.

"Мэр Краснодара доложил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный". БПЛА киевского режима сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19-м этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал Вениамин Кондратьев.

Мэр Краснодара Евгений Наумов уточнил, что системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме. Жилые помещения в ходе происшествия не пострадали, пожара также не было.

Место ЧП оцепили, на месте работают спецслужбы и правоохранительные органы.

Помимо этого, беспилотник сбили в поселке Афипском Краснодарского края. Поврежден частный дом.